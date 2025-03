Hoffnungsvoll in die Zukunft

Die Baubranche atmet ein Stück weit auf. Die neue Regierung hat ihr Programm für die Jahre 2025-2029 präsentiert. Darin auch zahlreiche baurelevante Themen. Die Bundesinnung Bau bewertet den weitaus überwiegenden Teil davon positiv. In einigen wesentlichen Punkten kommt man damit den Forderungen nach, die im Vorfeld der Regierungsverhandlungen getätigt worden sind (z. B. Zweckbindung der Wohnbauförderung, Entbürokratisierung etc.).

Sanierung des Bestands

Die Umsetzung des im letzten Jahr beschlossenen Wohnbaupakets lag zu einem großen Teil im Kompetenzbereich der Länder und hing stark davon ab, wie die Länder mit ihren Fördermodellen darauf reagierten. Die im Regierungsprogramm geplante Evaluierung des Wohnbaupakets und die Prüfung etwaiger zusätzlicher Finanzierungsinstrumente für Wohnbauinvestitionen bewirken hier, so hofft man, einen neuen Schwung, damit die in Aussicht gestellten Finanzmittel auch tatsächlich auf den Baustellen ankommen. Neben einer konsequenten thermisch-energetischen Sanierung von öffentlichen Gebäuden soll auch die Förderung der Sanierung von privaten Bestandsgebäuden fortgeführt werden. Egal ob Förderung oder steuerlicher Anreiz, wesentlich ist hierbei ein klares Signal an die Investoren, welches dazu geeignet ist, eine Investitionsentscheidung auszulösen. Um die Sanierungsquote zu heben, wäre es daher notwendig, die Summe der bisherigen Einzelmaßnahmen zu einem kompakten Gesamtpaket zusammenzufassen, welches gewichtig genug ist, um als „Trigger“ für eine Investitionsentscheidung zu dienen.