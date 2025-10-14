Himmelsbach GmbH setzt auf Strahlenschutz und Vitalität
Himmelsbach GmbH: Elektrosmog reduzieren – Wohlbefinden steigern. Funkwellen, WLAN und 5G gehören heute zum Alltag, können aber je nach persönlicher Empfindlichkeit als belastend empfunden werden. Das Unternehmen Himmelsbach GmbH aus Kärnten hat mit HIBASE one ein Gerät entwickelt, das laut Hersteller elektromagnetische Störfelder neutralisieren und so zu einem harmonischeren Raumklima beitragen soll.
Elektrosmog und Gesundheit – ein sensibles Thema
Viele Menschen beschäftigen sich zunehmend mit den möglichen Auswirkungen technischer Strahlung auf Schlafqualität, Vitalität und allgemeines Wohlbefinden. Wissenschaftlich ist der Einfluss von sogenannten „Elektrosmog“-Belastungen auf die Gesundheit bislang nicht abschließend belegt. Dennoch berichten manche Anwender über subjektive Verbesserungen, etwa erholsameren Schlaf oder weniger Stress. Die Himmelsbach GmbH, ein Familienunternehmen mit über 50 Jahren Erfahrung im Bereich Radiästhesie und Strahlenschutz, erforscht seit Jahrzehnten, wie technische und geopathogene Störfelder auf den Menschen wirken können. Mit der firmeneigenen ImpulsTechnologie Himmelsbach® wurde das Gerät HIBASE one entwickelt, das diese Einflüsse laut Hersteller neutralisieren soll – ohne auf moderne Technik verzichten zu müssen.
HIBASE one: Technologie für ein harmonisches Raumklima
Das Konzept des HIBASE one basiert auf Chip- und Frequenztechnik, die elektromagnetische Einflüsse im Wohnraum ausgleichen soll. Ziel ist es, laut Himmelsbach, ein Umfeld zu schaffen, das Regeneration, Entspannung und Vitalität unterstützt. Besonders empfohlen wird der Einsatz im Schlafzimmer, wo sich Körper und Geist erholen. Anwender berichten von einer verbesserten Schlafqualität und gesteigertem Wohlbefinden.
Himmelsbach GmbH steht für Forschung, Verantwortung und Qualität
Die Himmelsbach GmbH arbeitet nach eigenen Angaben mit externen Forschungspartnern zusammen, um die Wirkungsweise ihrer Technologie zu untersuchen und weiterzuentwickeln. Dabei legt das Unternehmen Wert auf Transparenz, Qualität und Nachhaltigkeit. Als Familienbetrieb sieht sich Himmelsbach in der Tradition verantwortungsvoller Aufklärung rund um Strahlenschutz und Gesundheitsvorsorge.