Himmelsbach GmbH setzt auf Strahlenschutz und Vitalität

Elektrosmog und Gesundheit – ein sensibles Thema

Viele Menschen beschäftigen sich zunehmend mit den möglichen Auswirkungen technischer Strahlung auf Schlafqualität, Vitalität und allgemeines Wohlbefinden. Wissenschaftlich ist der Einfluss von sogenannten „Elektrosmog“-Belastungen auf die Gesundheit bislang nicht abschließend belegt. Dennoch berichten manche Anwender über subjektive Verbesserungen, etwa erholsameren Schlaf oder weniger Stress. Die Himmelsbach GmbH, ein Familienunternehmen mit über 50 Jahren Erfahrung im Bereich Radiästhesie und Strahlenschutz, erforscht seit Jahrzehnten, wie technische und geopathogene Störfelder auf den Menschen wirken können. Mit der firmeneigenen ImpulsTechnologie Himmelsbach® wurde das Gerät HIBASE one entwickelt, das diese Einflüsse laut Hersteller neutralisieren soll – ohne auf moderne Technik verzichten zu müssen.