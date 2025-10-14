Herbstferienausflug in Salzburg – wärmende Drinks bei Boba and Chill

Ein Genuss für die ganze Familie

Der Sommer in Salzburg ist die ideale Zeit, um die Stadt zu erkunden und sich gleichzeitig zu erfrischen. Boba and Chill bietet dafür die perfekte Möglichkeit: Ein Besuch in einem der Shops wird zu einem besonderen Erlebnis für die ganze Familie. Bubble Tea, der Kultdrink aus Asien, ist in Salzburg längst angekommen und hat sich als absolutes Trendgetränk etabliert. Bei Boba and Chill können Groß und Klein die Vielfalt an Teespezialitäten genießen – vom klassischen Milchtee bis zu fruchtigen Varianten und innovativen Mixes, die es auch in warmen Varianten gibt, wie etwa den beliebten Strawberry Matcha.