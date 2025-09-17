Herbst-Retreat im Falkensteiner Balance Resort Stegersbach
Wenn die Stadt laut ist und die Tage kürzer werden, wächst der Wunsch nach Rückzug, Weite und bewusster Zeit für sich. Ein Ort, der genau das möglich macht: das Falkensteiner Balance Resort Stegersbach – ein stilvolles Adults-only-Hotel inmitten der sanften Hügellandschaft des Südburgenlands, nur zwei Autostunden von Wien entfernt.
Hier steht ganzheitliches Wohlbefinden im Mittelpunkt. Im großzügigen Acquapura SPA by Merkur Health mit zwei Infinity-Pools, Saunalandschaft und Ruheräumen erwarten Sie Behandlungen, die weit über klassische Spa-Anwendungen hinausgehen. Dank der Partnerschaft mit Merkur Health können Sie individuell abgestimmte Health-Treatments in Anspruch nehmen – für nachhaltige Erholung und neue Energie.
Wer Erneuerung lieber durch Bewegung sucht, findet ein abwechslungsreiches Programm: Gemeinsam mit Experience Concierge Theresa stehen geführte Läufe, E-Bike-Touren, Faszientraining oder intensive HIIT Workouts auf dem Plan. Dabei geht es nie um Leistung, sondern um die Balance zwischen Aktivität, Regeneration und Naturerlebnis.
Auch kulinarisch steht der Herbst im Zeichen der Regionalität. Küchenchef Philipp interpretiert frische Zutaten kreativ und leicht, inspiriert vom hauseigenen Permakultur-Garten. Sein Konzept Cook the Garden bringt die Jahreszeiten auf den Teller – begleitet von Weinverkostungen mit regionalen Winzern, die das Südburgenland glasweise erlebbar machen.
Direkt vor der Hoteltüre wartet ein weiteres Highlight: die größte Golfschaukel Österreichs. Ob erste Schwünge bei kostenlosen Schnupperkursen oder eine entspannte Runde auf den weitläufigen Greens – die Kombination aus Sport, Natur und Ruhe sorgt für eine besondere Art der Entspannung.
Und für alle, die schon an die kühle Jahreszeit denken: Mit dem Winter Escape Early Bird sichern sich Gäste bei Buchung bis 31. Oktober 2025 bis zu 15 Prozent Preisvorteil sowie zusätzlich 20 Euro pro Nacht und Zimmer als Guthaben für Spa-Behandlungen oder ein Glas Wein.