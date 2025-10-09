Helfen Sie Ihrem Gehirn, mehr von der Welt zu sehen

Sehen ist so individuell wie der Mensch selbst. Jeder verarbeitet visuelle Eindrücke auf einzigartige Weise. Rodenstock setzt mit seinen biometrischen Brillengläsern B.I.G. EXACT® Sensitive neue Maßstäbe: Sie werden präzise auf das individuelle Sehsystem jedes Trägers abgestimmt und bieten damit beste Sicht in allen Entfernungen und Winkeln.

Für ein dynamisches Seherlebnis

Unsere Augen bewegen sich täglich bis zu 250.000 Mal und wechseln dabei ständig zwischen den unterschiedlichen Sehdistanzen. Aufgabe unseres Gehirns ist, diese unzähligen visuellen Informationen zu verarbeiten. Für ein natürliches, entspanntes Sehen müssen Auge und Gehirn also perfekt zusammenarbeiten. Rodenstocks biometrische Gläser unterstützen dieses Zusammenspiel optimal – für ein dynamisches, übergangsloses Seherlebnis zwischen den Distanzen, sowie einer Verbesserung des Leseflusses und der Orientierung.

Dank modernster Vermessungstechnologien und dem Einsatz von künstlicher Intelligenz kann Rodenstock die einzigartigen biometrischen Daten jedes Auges genau erfassen. Diese fließen direkt in die Fertigung der maßgeschneiderten Brillengläser – für ein Seherlebnis, das klarer und komfortabler ist als je zuvor.