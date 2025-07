Haben Sie Schmerzen in Rücken, Nacken und Gelenken?

Eine der Hauptursachen für Schmerzen im Rücken ist der Beckenschiefstand. Eine deutsche Studie ergab dazu, dass 98% der Menschen eine Blockade im Beckenbereich haben. Mit einem speziellen Messgerät, dem „Acromiopelvimeter“ ist es möglich, eine Beckenvermessung ohne Röntgenstrahlen zu erhalten. Durch den Wirbelsäulenkanal laufen Nervenstränge, die mit allen Teilen unseres Körpers in Verbindung stehen. Eine Fehlhaltung kann das „Einknicken“ bestimmter Nerven bewirken. Mögliche Folgen eines Beckenschiefstandes:

Man bekommt immer mehr als man erwartet, bei einem Gespräch mit Walter Sagan, und eine Botschaft bleibt bestimmt: Nie den Kopf hängen lassen, Haltung bewahren! „Ein Schmerz wird nicht automatisch durch seine Behandlung beseitigt. Solange psychosoziale Probleme bestehen, wird er immer wieder kommen. Die Wirbelsäule ist auch der Spiegel der Seele“, ist Sagan überzeugt. „Unser Körper ist ein System, in dem alles mit allem verbunden ist. Verspannungen, Fehlhaltungen oder Bewegungsmangel sind nur eine mögliche Ursache für Rückenbeschwerden. Die Wirbelsäule reagiert auch auf Emotionen, Glaubensmuster oder die Einstellung zum Leben. Der Körper kann uns dadurch mitteilen, wie wir unser Leben anders gestalten sollten, z. B. eine bestimmte Situation zu verändern, gesünder zu leben. Wir müssen Fehlhaltungen erkennen, müssen sie wegtrainieren und können dann einen positiven oder neuen Lebensweg gehen.“

Gelebte Erfahrung

Mit beeindruckender Weitsicht steht er auf dem Berg seiner Erfahrungen und schaut in sein Lebenstal. Das Bewusstsein für den Zusammenhang von Körper und Geist weckten Therapeuten und Sportmediziner beim ehemaligen Leistungssportler schon in jungen Jahren. Nach zahlreichen Ausbildungen, etwa zum Heil- und Sportmasseur, Energetiker, APM-Therapeuten und Meditationslehrer, machte er sich schon früh selbstständig. Schon damals hat er Leonard Bernstein und Sydne Rome behandelt.

Er ließ sich von Shaolin-Mönchen, Qi-Gong Meistern und Philippinischen Heilern ausbilden, lernte von ihnen, wozu der Körper fähig ist. 1990, nach einem Bodyworker-Kongress auf Lanzarote, entwickelte er die Transformationswirbelsäulenmethode (TWS), eine ganzheitliche Körpertherapie, die auf rein energetischer Basis aufgebaut. Bekannt geworden ist er auch mit seinem Schulter-Becken-Messgerät, dem Acromiopelvimeter, das ohne Röntgen den Beckenschiefstand messen kann. Und da gibt es noch Magnetfeldtherapie und seine Wirbelsäulenmassageöle – allesamt wohltuend.

Tausenden Menschen hat er seither in seinem Wellness-Energiezentrum ein Leben ohne Schmerzen ermöglicht. Viele Sportler und sogar ein Scheich aus Dubai haben den Weg zu ihm gefunden. Jetzt will er sein Wissen in einem Buch weitergeben.

www.sagan.at