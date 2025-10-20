Mit einem klaren Fokus auf die Sanierung und Revitalisierung von Bestandsimmobilien in österreichischen Bezirksstädten konnte das Unternehmen seine wirtschaftlichen Ziele erreichen – und gleichzeitig einen aktiven Beitrag zur ökologisch und sozial nachhaltigen Stadtentwicklung leisten. Ein zentrales Prinzip: Keine Neubauten – keine zusätzliche Bodenversiegelung. Die Gunesch Immobilien GmbH investiert ausschließlich in bestehende Immobilien, die umfassend modernisiert, energetisch optimiert und langfristig erhalten werden. „Wir schaffen neuen Wohnwert, ohne neue Flächen zu verbrauchen“, erklärt Geschäftsführer Markus Gunesch. „Indem wir auf Neubau verzichten, tragen wir aktiv zum Erhalt wertvoller Bodenressourcen bei – und liefern gleichzeitig ein starkes Modell für leistbares, klimafreundliches Wohnen.“
Gunesch Immobilien GmbH: Starkes Wachstum durch nachhaltige Immobilienstrategie
Die Gunesch Immobilien GmbH mit Sitz in Graz verzeichnet für das Geschäftsjahr 2024/25 ein Rekordergebnis an Mieterlösen. Dank konsequenter Investitionen in bestehende Wohnimmobilien, gezielter Sanierungsmaßnahmen und eines verantwortungsvollen Geschäftsmodells konnten die Mieterlöse im Vergleich zum Vorjahr massiv gesteigert werden.