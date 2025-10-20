Gunesch Immobilien GmbH: Starkes Wachstum durch nachhaltige Immobilienstrategie

Verkaufs- und Ankaufsbilanz

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 konnten die Gunesch Immobilien GmbH und ihre Tochtergesellschaften viele Wohnungen mit großem Gewinn erfolgreich verkaufen und vermieten. Zeitgleich wurden im Jahr 2025 rund 50 Wohneinheiten angekauft, mit Fokus auf bezahlbare Wohnimmobilien in Bezirksstädten mit Entwicklungspotenzial. Die Unternehmensgruppe setzt damit ein klares Zeichen: Investiert wird nicht in spekulativen Wohnbau, sondern in die nachhaltige Aufwertung bestehender Substanz – mit echtem Mehrwert für Mieter:innen, Gemeinden und Umwelt.

Nachhaltige Sanierung statt Neubau

Im Zentrum der Unternehmensstrategie steht die umfassende Modernisierung der angekauften Immobilien. Zu den wichtigsten Maßnahmen zählen:

Erneuerung veralteter Heizungsanlagen (z. B. Umstieg auf energieeffiziente Systeme)

(z. B. Umstieg auf energieeffiziente Systeme) Anbringung von Vollwärmeschutzfassaden zur Reduktion des Energieverbrauchs

zur Reduktion des Energieverbrauchs Austausch von Fenstern durch moderne, wärmedämmende Varianten

durch moderne, wärmedämmende Varianten Anbau von Balkonen und Freiflächen, um die Wohnqualität spürbar zu steigern

Diese Maßnahmen verbessern nicht nur die Energiebilanz der Objekte, sondern erhöhen auch langfristig deren Attraktivität für Mieter:innen – ohne die Umwelt zusätzlich zu belasten.