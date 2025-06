Gründung: Frühzeitige Beratung schafft stabile Grundlagen

Die notarielle Beratung bietet hier zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten, um rechtlich belastbare Strukturen von Anfang an gut und wohlüberlegt aufzusetzen.

Christoph Weber: Eine Unternehmensgründung ist ein bedeutender Schritt – und eigentlich immer mit rechtlichen, steuerlichen und organisatorischen Fragen verbunden. Eine umfassende Rechtsberatung hilft, typische Fehler zu vermeiden, Haftungsrisiken zu erkennen und von Anfang an die Weichen richtig zu stellen. Wer sich frühzeitig beraten lässt, schafft eine stabile Grundlage für sein Unternehmen – und spart sich später oft mühsame und teure Korrekturen. Aber um auf Ihre Frage zurück zu kommen: Gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten lohnt es sich, nicht nur unternehmerisch, sondern auch rechtlich strategisch zu denken.

Wir befinden uns in der längsten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg, die geopolitischen Rahmenbedingungen sind ebenfalls belastend. Kann man sich eigentlich bereits bei der Gründung aus rechtlicher Sicht auf herausfordernde Zeiten vorbereiten?

Mit knapp 36.700 neuen Unternehmen hat es im Vorjahr einen Rekordwert bei Gründungen gegeben. Warum bereits in dieser Phase des Unternehmenslebens ein wichtiger Grundstein für den Erfolg des Betriebes gelegt wird, weiß Christoph Weber, Notarsubstitut in Wien.

Wenn mehrere Gesellschafter:innen beteiligt sind, ist es unglaublich wichtig, klare interne Spielregeln zu definieren – also die Rechte und Pflichten und auch Verantwortlichkeiten zwischen den Gesellschaftern nach ihren Vorstellungen zu regeln. Es geht dabei um einen vorausschauenden Umgang mit potenziellen Konflikten, die sich in den Regelungen des Gesellschaftsvertrags wiederfinden sollten. Ohne diese Regelungen drohen im Ernstfall Streitigkeiten, die das Unternehmen lähmen oder sogar gefährden können. Ein sauber ausgearbeiteter Gesellschaftsvertrag ist daher unerlässlich, er ist das Fundament einer Mehrpersonengesellschaft.

Warum ist dieser so wichtig?

Was fällt beispielsweise da hinein?

Könnten Sie noch ein wenig präzisieren, was alles in einem Gesellschaftsvertrag festgeschrieben werden kann?

Der Gesellschaftsvertrag regelt unter anderem den Unternehmensgegenstand, die Einlagen, die Stimmrechte, die Gewinn- und Verlustverteilung. Er kann zustimmungspflichtige Maßnahmen und die dafür notwendigen Beschlussmehrheiten regeln und Klauseln zur Übertragung von Geschäftsanteilen enthalten. Zum Beispiel: was passiert, wenn ein Gesellschafter aussteigen will oder verstirbt oder wenn neue Gesellschafter dazukommen möchten? Unter welchen Voraussetzungen kann die Gesellschaft wieder beendet werden? Eines ist sicher: Je klarer und individueller der Gesellschaftsvertrag ausgearbeitet ist, desto stabiler die Zusammenarbeit in der Zukunft.

Manche Gesellschafter orientieren sich an Vorlagen aus dem Internet – eine gute Idee?

Standardvorlagen können eine erste Orientierung geben, aber sie ersetzen keine maßgeschneiderte Beratung. Jeder Gründungsfall ist individuell – sei es bei der Anzahl der Gesellschafter, der Branche oder dem geplanten Vorhaben. Wer sich rein auf Internetvorlagen verlässt, läuft Gefahr, wichtige Aspekte zu übersehen oder Regelungen zu übernehmen, die gar nicht passen oder einen Teil schlicht benachteiligen.