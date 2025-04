Grazer Bauherrenmodell der IFA AG: Jetzt steueroptimiert investieren

In Österreich sind leistbare Mietwohnungen gefragter denn je. Ein Investment in geförderten Wohnbau über ein Bauherrenmodell bietet daher langfristig hohe Vermietungsquoten und stabile Renditen. Besonders für diejenigen, die ihre private Altersvorsorge absichern wollen, stellt dies eine attraktive Möglichkeit dar. Ein Bauherrenmodell schafft eine individuelle „Immobilien-Pension“ und bietet gleichzeitig steuerliche Optimierungsmöglichkeiten.

© IFA AG Das aktuelle IFA Investment in Graz ermöglicht eine Planrendite von 5% p.a.

Jetzt noch die Chance nutzen & investieren: Tiergartenweg 32c, Graz IFA – seit mehr als 40 Jahren Marktführer für Immobilieninvestments und steueroptimierte Anlagemöglichkeiten in Österreich – bietet aktuell die letzte Möglichkeit, in das Grazer Gesamtprojekt „Tiergartenweg 32“ zu investieren. In fünf Gebäuden entstehen hier 78 geförderte Mietwohnungen mit privaten Freiflächen und 2.800 Quadratmetern Allgemeingrünfläche. Nur noch ein Gebäude mit acht geförderten Mietwohnungen steht zur Zeichnung offen, alle anderen vier Objekte sind bereits vollständig platziert.

© IFA AG Nur noch am Tiergartenweg 32c ist eine Beteiligung möglich, die anderen vier Gebäude sind bereits zu 100% platziert.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick: Planrendite: 5,0% p.a. nach Ablauf der Förderphase bei Kreditzeichnung

5,0% p.a. nach Ablauf der Förderphase bei Kreditzeichnung Investment: ab zwei Eigenkapital-Einzahlungen von rund 22.770 Euro p.a.

ab zwei Eigenkapital-Einzahlungen von rund 22.770 Euro p.a. Vermietungsgarantie: IFA garantiert die Erstvermietung für 12 Monate ab Vermietungsbeginn / Tilgungsbeginn

IFA garantiert die Erstvermietung für 12 Monate ab Vermietungsbeginn / Tilgungsbeginn Sicherheit: Immobilienbesitz als Sicherheit. Ihr persönlicher Anteil an der Immobilie wird im Firmenbuch, die Kommanditgesellschaft im Grundbuch eingetragen

Immobilienbesitz als Sicherheit. Ihr persönlicher Anteil an der Immobilie wird im Firmenbuch, die Kommanditgesellschaft im Grundbuch eingetragen Baubeginn: geplant im Juni 2025, geplante Fertigstellung im Sommer 2026 Der „Tiergartenweg 32c“ ist das bereits 498. Bauherrenmodell, das IFA realisiert. Eine beeindruckende Track Record, die Vertrauen schafft und Sicherheit bietet.

Was ist ein Bauherrenmodell und warum ist es so gefragt? Ein Bauherrenmodell ermöglicht es privaten Anleger:innen, in die Schaffung von leistbarem Wohnraum zu investieren. Der Staat unterstützt dieses Modell mit steuerlichen Anreizen und Förderungen, was insbesondere für Investor:innen in höheren Steuerklassen interessant ist: Anfangskosten werden in den ersten Jahren als steuerlicher Verlust verbucht, was die Einkommenssteuer senkt. Zudem können bestimmte Werbungskosten sofort abgeschrieben werden und Vorsteuerabzug ist möglich. Besonders hervorzuheben ist auch die beschleunigte Abschreibung von Bau- und Nebenkosten (15 Jahre, 1/15 AfA), im Gegensatz zu der viel längeren Abschreibungsdauer von Vorsorgewohnungen (67 Jahre). Somit bieten Bauherrenmodelle eine der letzten Möglichkeiten, steuerlich optimiert zu investieren.

© IFA AG Bauherrenmodelle ermöglichen privaten Anleger:innen steuerlich geförderte Investments in leistbaren Wohnraum mit beschleunigter Abschreibung und attraktiven Steuerbegünstigungen.

Nachgefragter leistbarer Wohnraum bringt stabile Rendite Auch hinsichtlich der Miet-Renditen sind Bauherrenmodelle interessant – dies umso mehr, weil der Bedarf an leistbaren Mietwohnungen laufend steigt, das Angebot aber seit Jahren zurückgeht. Geförderter Wohnbau ist leistbarer Wohnbau, während der Förderphase sind die Mieten vorgegeben bzw. „gedeckelt“. Das ist für Investor:innen durchaus attraktiv. Denn geförderte Mietwohnungen werden zu deutlich günstigeren Preisen als am freien Wohnungsmarkt angeboten, was zu einer konstant hohen Nachfrage und einer hohen Vermietungsquote führt – und sich positiv auf die Rendite auswirkt. Zudem profitieren Investor:innen von staatlichen Förderungen und einem Mietenpool, durch den es kein Risiko aus Einzelvermietungen gibt.

IFA: Wo Leader investieren Seit Jahrzehnten ist IFA Marktführer für Immobilieninvestments und steueroptimierte Anlagemöglichkeiten in Österreich. IFA hat 4,1 Milliarden Euro under Management und mehr als 8.000 Anleger:innen. Ihnen allen bietet IFA ein einzigartiges Rundum-Sorglos-Paket, von der Konzeption eines Investments über den Bau bis hin zu Vermietung und Asset Management sowie laufender Investor:innen-Betreuung. Das ist ein echter Mehrwert und USP der IFA AG. IFA Investor:innen genießen stabile Erträge, IFA kümmert sich um alles andere.

https://www.ifa.at/aktuelle-investments/tiergartenweg-32c/

Hinweis Diese Information dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken, ist unverbindlich und stellt kein Angebot zum Kauf dar. Es handelt sich um keine Finanzanalyse, Anlageberatung oder Anlageempfehlung und auch kein Kapitalmarktprospekt. Weitere Informationen (insbesondere Risikohinweise) erhalten Sie von Ihrem persönlichen Berater / Ihrer persönlichen Beraterin oder von IFA Institut für Anlageberatung AG. Die Angaben, Analysen und Prognosen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Damit wird keine Aussage über eine zukünftige Wertentwicklung getroffen.