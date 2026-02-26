Gold – Maßstab seit Jahrtausenden

Ein Jahr der Superlative liegt hinter dem Goldmarkt. Eine Unze startete Anfang des Jahres bei rund 2.619 US-Dollar und schloss zum Jahresende bei 4.338,84 Dollar – ein Plus von 65,66 Prozent (USD-Basis). Zwischenzeitlich kletterte der Preis 2025 über 4.500 Dollar, 2026 wurden weitere Rekordwerte geknackt. Getrieben wurde die Rally von fallenden Realzinsen, hoher Staatsverschuldung, geopolitischen Spannungen und massiven Zentralbankkäufen.

Strategischer Aufstieg Gold ist endgültig aus dem Schatten des reinen Krisenmetalls getreten – es wird wieder als strategischer Vermögenswert gesehen. Hinzu kommt: Die weltweite Goldnachfrage überschritt zuletzt – inklusive OTC-Geschäften – die Marke von rund 5.000 Tonnen pro Jahr. Zentralbanken stocken ihre Reserven kontinuierlich auf, viele Schwellenländer diversifizieren weg vom US-Dollar und stärken damit ihre geldpolitische Unabhängigkeit. Gold ist damit nicht nur Privatanleger-Thema, sondern Teil geopolitischer Strategie und stiller Baustein staatlicher Stabilität. In einer Welt wachsender Systemrisiken fungiert es als Referenzwert jenseits nationaler Währungen. Doch Gold wirkt nicht nur wegen seiner jüngsten Performance. Seit Jahrtausenden steht es für Macht, Stabilität und Dauer. Von den Schatzkammern der Pharaonen über die Münzreformen des Krösus bis zum Goldstandard des 20. Jahrhunderts zieht sich ein roter Faden: Imperien zerfallen, Währungen wechseln – Gold besteht.

Physische Knappheit Gold ist rar und zwar sehr rar. Alle jemals geförderten Goldvorräte der Welt würden heute in einen Würfel mit rund 22 Metern Kantenlänge passen. Mehr existiert nicht. Und dieser Würfel wächst pro Jahr nur um wenige Zentimeter. Gold ist damit eines der seltensten globalen Vermögensgüter: begrenzt, endlich und nicht beliebig vermehrbar. Es lässt sich weder drucken noch politisch erzeugen – jede zusätzliche Unze muss mit erheblichem Aufwand aus der Erde geholt werden. Wer Gold kauft, setzt daher nicht nur auf Kursgewinne. Er positioniert sich gegen strukturelle Risiken: Schulden, Inflation, Währungsunsicherheit. Über lange Zeiträume lag die durchschnittliche Jahresrendite im Bereich von acht bis zehn Prozent – trotz zwischenzeitlicher Schwankungen. Gold korreliert zudem nur begrenzt mit Aktien und Anleihen und kann Portfolios stabilisieren.

Greifbares Eigentum Entscheidend ist die Form des Investments. Physisches Gold – also Barren oder Münzen – bedeutet direkten Besitz ohne Gegenparteirisiko. Kein Emittent, keine Bank, kein Zahlungsversprechen. Papiergold mag zwar bequem handelbar sein, doch im Ernstfall zählt das, was tatsächlich vorhanden ist. Für österreichische Anleger kommt ein zusätzlicher Vorteil hinzu: Anlagegold ist beim Kauf von der Umsatzsteuer befreit. Und wer es länger als ein Jahr im Privatvermögen hält, kann es steuerfrei verkaufen. Diese Kombination macht physisches Gold im Vergleich zu vielen anderen Anlageformen besonders attraktiv. In der Praxis geht es dabei selten um „alles auf Gold“, sondern um eine Beimischung: ein Baustein, der in unruhigen Marktphasen glättet und im Portfolio eine andere Rolle spielt als Aktien oder Anleihen. Wer physisch kauft, sollte zudem an die sichere Verwahrung denken – vom Bankschließfach bis zum geprüften Tresor oder sogar im Golddepot der Münze Österreich.