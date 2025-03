Global Uranium Corp. und die aktuelle geopolitische Lage – was wird die Zukunft bringen?

Was ist Global Uranium Ltd?

First things first. Was genau ist Global Uranium Corp. und welche Vision verfolgt das Unternehmen? Bei Global Uranium Corp. handelt es sich um ein im Jahr 2010 gegründetes kanadisches Aktienunternehmen mit Sitz in Calgary, das in der Exploration von Uranmineralisierungen in Nordamerika tätig ist.

Global Uranium Corp. wird von einem vielversprechenden Mix aus Wirtschafts- und Rohstoff-Experten um CEO Ungad Chadda, früheres Mitglied der TMX Group, geführt. Das Team zeigt sich optimistisch, mit seinem Bemühungen wichtige neue Erkenntnisse zu Uranvorkommen in Nordamerika liefern zu können.

Weiter südlich in den Vereinigten Staaten, im Bundesstaat Wyoming, verfügt Global Uranium Corp. über fünf weitere sogenannte "Roll-Front"Uran-Projekte, die drei Uran-Bezirke, nämlich The Great Divide Basin District, den Gas Hills Uranium District und den Copper Mountain Uranium District, abdecken. Wyoming gilt historisch als eine Region mit hohen Uranvorkommen, weshalb auch diese Projekte mit großem Potenzial verbunden sind.

Global Uraniums Kalkül – So könnte sich der Markt entwickeln

Mit seinen Beobachtungen ist Global Uranium Corp. nicht allein. Uran ist als Rohstoff für den Betrieb von Atomkraftwerken essenziell und gerade diese könnten in den kommenden Jahren einen neuerlichen Aufschwung erleben. Hintergrund ist der weltweit steigende Strombedarf. Der International Energy Agency zufolge soll der weltweite Stromverbrauch, der zuletzt schwächer anstieg als erwartet, in den kommenden Jahren deutlich stärker wachsen. Bis 2026 soll er um weitere 3,4 % ansteigen – und zwar jährlich.

Mitverantwortlich für diese Trendwende dürften dabei neue Technologien sein, die besonders energieintensiv sind, z. B. Kryptowährungen, KI-Anwendungen und Rechenzentren. Tech-Unternehmen benötigen für die Weiterentwicklung ihrer energieintensiven Technologien eine verlässliche und flexible Energielösung, ein Verlangen, das längst mehrere Funktionäre der KI-Branche deutlich gemacht haben.

Atomkraftwerke der neuen Generation, sogenannte Small Modular Reactors (SMRs), könnten beides sein. Die Energieproduktion mit Atomkraftwerken ist mit einem Kapazitätsfaktor von 92,5 % die zuverlässigste Produktionsform aus allen Energiequellen. Die innovative SMR-Technologie könnte zudem dafür sorgen, dass kleinere Atomkraftwerke günstiger gebaut und flexibler eingesetzt werden können. Das ist vor allem ein wichtiger Fortschritt für Tech-Unternehmen, die die Technologie so bei Bedarf an einzelnen Standorten einsetzen könnten.

Neue Herausforderungen – Welche Folgen wirtschaftliche und geopolitische Ereignisse haben könnten

So weit, so gut. Der Energieverbrauch von morgen soll also vermehrt von Kernenergie gedeckt werden und Global Uranium Corp. könnte durch seine Exploration in Kanada und den Vereinigten Staaten wichtige neue Uranvorkommen erschließen. Warum also die Aufregung? Weil Prognosen irren können.

Die Vorstellung, dass KI-Anwendungen wie OpenAI’s ChatGPT schon in naher Zukunft exponentielle Mengen an Energie fressen könnten, schien bis vor Kurzem in Stein gemeißelt. Immerhin verbrauchten schon die Trainingsmodelle dieser KI-Anwendungen immense Mengen an Strom. Doch dann gab es gute – oder auch schlechte – Nachrichten aus China.

Für den Energiemarkt, darunter auch den Uranmarkt, wäre eine solche Erkenntnis ein Rückschlag. Dies machten zuletzt auch Investoren am Aktienmarkt spürbar. Sämtliche Tech- und Energie-Aktien mussten herbe Rückschläge in Kauf nehmen. Auch Global Uranium Corp. blieb von diesem Preisschock nicht verschont. Im Monatsvergleich brach die GURN-Aktie um 63,30 % ein (Stand: 24. Februar 2025; 18:00).

Dieser Selloff ist übrigens nicht nur aus wirtschaftlicher Perspektive spannend, sondern hat auch eine nicht zu unterschätzende geopolitische Facette. Investoren nahmen die jüngsten Ereignisse als Anlass, Nordamerika angesichts der chinesischen Fortschritte als Technologiestandort anzuzweifeln. China gilt deshalb als Gewinner der Stunde. Die Volksrepublik konnte trotz umfangreicher Sanktionen auf wichtig geglaubte Chips bedeutende Innovationen im KI-Sektor erzielen.

Fazit

Was sich am Aktienmarkt in einem herben Crash geäußert hat, muss kein Weltuntergang für den Uranmarkt sein. Die neuesten Erkenntnisse aus dem DeepSeek-Modell sind spannend, aber noch lange keine Garantie dafür, dass DeepSeek auch in späterer Form derart energieeffizient sein wird. Ohnehin ist DeepSeek noch sehr weit davon entfernt, tatsächlich KI-Status zu erreichen.