Glitzernde Angebote: Late Night Shopping Days im Designer Outlet Parndorf von 05.-08.11. mit bis zu -80 %

Entspannt in die Vorweihnachtszeit starten und bereits jetzt die schönsten Geschenke günstig shoppen? Die Late Night Shopping Days im Designer Outlet Parndorf bringen vom 05. bis 08. November vorweihnachtliche Stimmung direkt auf die Einkaufspfade. Auf Top-Marken wie Aigner, The North Face, KARL LAGERFELD, Kapten & Son und Villeroy & Boch warten Angebote von bis zu minus 80 % auf den Originalpreis. Egal ob Sport, Homeware, Beauty oder Fashion, hier ist für alle die perfekte Überraschung dabei. Ein schon winterlich glitzerndes Shoppingerlebnis, das den Kleiderschrank und die Weihnachtsgeschenkliste perfekt ergänzt.

Im Designer Outlet Parndorf verschmelzen Shoppingvergnügen und Winterzauber: Weihnachtlich leuchtende Lichtfiguren und festlich dekorierte Hütten verwandeln das Center in ein Winterwunderland, das zum Bummeln, Staunen und Genießen einlädt. Während der Duft von Waffeln, heißem Punsch und herzhaften Snacks in der Luft liegt, lässt es sich entspannt durch das Shopping-Paradies schlendern und nach den schönsten Geschenken stöbern. Dank der extralangen Öffnungszeiten – Montag bis Freitag von 9 bis 21 Uhr und samstags von 9 bis 18 Uhr – bleibt ausreichend Zeit, um Shopping mit gemütlichen Genussmomenten zu verbinden.

Pünktlich zum Auftakt der anstehenden Wintersportsaison überzeugt das Designer Outlet Parndorf mit spannenden Store-News für alle, die bestens gerüstet in die kalte Jahreszeit starten wollen. Der brandneue New Balance-Store begeistert mit funktionaler Performancewear, während der vergrößerte Bogner-Store auf großzügiger Fläche sportliche Eleganz und Qualität auf Spitzensport-Niveau vereint. Ergänzt wird das Angebot durch den erweiterten Arc’teryx-Store und die italienische Outdoor-Marke Napapijri , die ab sofort an neuem Standort hochwertige Winterausstattung für jedes Abenteuer präsentiert.

Shopping-Kräfte aufladen kann man im Designer Outlet Parndorf bei einer genussvollen Pause in der vielfältigen Food Truck Area oder in einem der zahlreichen Restaurants. Von feinen Mehlspeisen und Kaffee im eleganten Café Sacher bis hin zu fernöstlich inspirierten Gerichten bei wagamama – hier warten kulinarische Möglichkeiten für jeden Geschmack.

Entspannte Anreise – mit oder ohne Auto

Ob mit Bus, Bahn oder dem eigenen Auto – das Designer Outlet Parndorf ist komfortabel erreichbar. Nationale und internationale Gäste profitieren von den Shuttle-Bus-Verbindung zwischen Wien, Bratislava und Budapest, direkt zum Center. Zugreisende gelangen dank des praktischen E-Bus-Services mühelos vom Bahnhof Parndorf direkt ins Shopping-Paradies. Wer mit dem Auto anreist, erreicht das Outlet in nur 30 Minuten von Wien aus. Besonders E-Autofahrer kommen auf ihre Kosten: Mit 100 Ladestationen und innovativen Lade-Screens bietet das Center den größten E-Ladehub der Region – für eine sorgenfreie Shoppingtour mit nachhaltigem Komfort!

Zur Website: https://www.mcarthurglen.com/de/outlets/at/designer-outlet-parndorf/