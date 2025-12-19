Glasrecycling: Warum jedes Marmeladen- und Gurkenglas zählt

Das Ende vom Pesto ist der Anfang vom Recyceln Glas ist eine kostbare Hülle für Speisen und Getränke. Glasverpackungen sind in fast jedem Haushalt zu Hause, denn sie bieten den idealen Schutz für Lebensmittel, Getränke, Kosmetika und Medikamente. Sie bewahren Vitamine, Inhaltsstoffe, Düfte und Wirkstoffe sicher und dauerhaft. Geleerte Glasverpackungen sind wertvoller Rohstoff für die Glasfabriken zur Herstellung neuer Glasflaschen und Lebensmittelgläser. Die Menschen in Österreich sind fleißig beim Altglas Sammeln – vor allem, was Getränkeflaschen betrifft.

Unsicherheiten gibt es bei Marmeladen-, Gurken-, und Pestogläsern. Anders als Glasflaschen, landen diese leider noch zu oft im Restmüll. Denn manche Menschen gehen davon aus, dass Spuren von Marmelade oder Schokoaufstrich beim Recycling stören und geben das Glas daher nicht zum Altglas. Das ist aber nicht so. Spuren des Inhalts stören den Recyclingprozess nicht. Es ist ganz einfach: Marmeladengläser, Gurkengläser & Co. sollen ausgelöffelt oder leer gegessen sein, wenn man sie zum Altglas gibt. Auswaschen ist nicht nötig. Hauptsache, sie werden im Altglasbehälter entsorgt. Denn im Restmüll sind sie fürs Recycling verloren.

Was bringt es uns, Altglas zu sammeln? Für’s Mitmachen bei der Altglassammlung gibt es viele Gründe. Und es kommt wirklich auf uns alle an. Eine einfache Handlung mit enormer Wirkung – für uns im Hier und Jetzt, und für die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder. Denn auch sie sollen in einer schönen und möglichst gesunden Umwelt leben können. Wer bei der Altglassammlung mitmacht, leistet dafür einen wichtigen Beitrag. Gut für Sauberkeit und intakte Natur Indem wir Altglas sorgfältig im Glascontainer entsorgen, bleiben unsere Städte und Gemeinden, unser unmittelbares Lebensumfeld, sauber. DI Eva Koller, Geschäftsführerin Austria Glas Recycling: „Dank Glasrecycling sparen wir jährlich rund 300.000 Tonnen an Primärrohstoffen wie Quarzsand, Kalk und Dolomit, die wir ohne Glasrecycling der Natur entnehmen müssen. Somit bewahren wir unsere natürlichen Landschaften. Und wir sparen Energie in hohem Ausmaß, konkret 260.000.000 Kilowattstunden. Denn Altglas braucht, um zu schmelzen, deutlich weniger Energie als die Primärrohstoffe. Glasrecycling ist ein enormer Umweltbonus.“

Bedeutend für Wirtschaft und Gesellschaft Die Recyclingindustrie ist ein wichtiger Wirtschaftszweig in Österreich. Dr. Harald Hauke, Geschäftsführer Austria Glas Recycling: „Die Altglassammlung trägt zur Versorgungssicherheit der heimischen Glasindustrie bei, denn diese kann sich auf die Bereitstellung des Rohstoffes Altglas zur Produktion neuer Glasverpackungen verlassen. Außerdem bietet Österreichs Glasrecyclingsystem ein breites Spektrum an Arbeitsmöglichkeiten und eine Vielzahl an interessanten und stabilen Jobs im Inland.“

25 Milliarden Glasverpackungen Seit 1977 wird in Österreich Altglas gesammelt. Beeindruckende Mengen sind seither recycelt worden. Harald Hauke: „25 Milliarden Glasverpackungen, das sind etwa 8 Millionen Tonnen Altglas, wurden seit Beginn der österreichischen Altglassammlung wiederverwertet und zu neuen Glasverpackungen gemacht. Durchschnittlich besteht jede Glasverpackung, die auf den Markt kommt, zu 2/3 aus Altglas.“ Die wichtigsten Tipps für richtiges Glas Sammeln: Nur Glasverpackungen zum Altglas geben: Flaschen, Marmeladengläser, Pestogläser, Gurkerlgläser, Medizinfläschchen, Kosmetikgläschen usw.

Glasverpackungen vor dem Entsorgen auslöffeln bzw. austrinken. Auswaschen dagegen ist für das Recycling nicht nötig (Ausnahme: Honiggläser)

Weißglas und Buntglas trennen (nur glasklar gilt als „weiß“)

Deckel und Verschlüsse bitte entfernen, Etiketten stören den Recyclingprozess nicht