Getreidereinigung: Warum Andreas Auer Landwirten Unabhängigkeit bringt

Nachhaltige Wertschöpfung am eigenen Betrieb

Das Ziel der unabhängigen Getreideverarbeitung bleibt klar umrissen: Mehr Ertrag durch eigenständige Optimierung der Ernte, bessere Kontrolle der Prozesskette und eine höhere spürbare Produktqualität. Andreas Auer positionierte sich dabei nicht nur als Händler, sondern als Mentor für Landwirte, Direktvermarkter und Verarbeiter, die aktiv an der Zukunft ihrer Betriebe arbeiten. Wege in die Eigenständigkeit führen über individuelle Beratung, gezielte Investitionen in passgenaue Technik und kontinuierliche Weiterbildung.

Wer diesen Weg beschreiten wird, findet weiterführende Informationen und Kontaktmöglichkeiten unter www.getreidereiniger-auer.at.