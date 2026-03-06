Werbung

Genießen Sie eine Frühlingsauszeit im Le Primore

Der Frühling beginnt nicht immer mit Bewegung. Manchmal beginnt er mit einem Moment der Ruhe.
06.03.2026, 09:17

Frau sitzt entspannt am Pool, hält ein Buch über dem Kopf und trägt Sonnenbrille.

Der Frühling beginnt nicht mit Tempo. Sondern mit Resonanz. Wenn Licht, Wärme und Thermalwasser neue Energie freisetzen, entsteht ein innerer Übergang – zwischen Rückzug und Aufbruch, zwischen Stille und Bewegung.

Inner Balance – Frühlingsresonanz im Le Primore begleitet diesen Moment bewusst und reduziert. Nicht als Inszenierung. Sondern als Erfahrung.

Abseits der Wochenenddynamik gewinnt der Aufenthalt an Tiefe – Raum, Klarheit und Zeit werden spürbar. Kein Neustart-Versprechen. Kein Programm im Übermaß. Nur ein bewusster Übergang in einen neuen Rhythmus.

Wellness im Rhythmus der Natur

Nur wenige Stunden von Wien entfernt liegt Hévíz – bekannt für den größten natürlichen Thermalsee der Welt. In unmittelbarer Nähe dazu entstand mit dem Le Primore Hotel & Spa ein neues Wellnessziel in der Region.

Im Mittelpunkt steht die mehr als 11.000 Quadratmeter große EDEN Spa- und Wellnesswelt, in der Thermalwasser, moderne Spa-Architektur und großzügige Ruhebereiche aufeinandertreffen. Verschiedene Pools, drei thematische Saunawelten sowie Behandlungen wie Hammam-Rituale oder balinesische Massagen schaffen einen Ort, an dem Entschleunigung tatsächlich möglich wird.

Gerade im Frühling, wenn die Tage länger werden und die Natur rund um Hévíz wieder zu grünen beginnt, entfaltet diese Umgebung eine besondere Wirkung.

Modernes Hotelgebäude mit Pool, Liegen und geschlossenen Sonnenschirmen im Außenbereich.

Familienzeit mit Raum für alle

Auch für Familien bietet der Frühling im Le Primore besondere Möglichkeiten. Während Eltern die Ruhe des Spa-Bereichs genießen, entdecken Kinder im 800 m² großen Erlebnisbereich „Kalandbirodalom“ eine interaktive Welt mit Spiel- und Bewegungsangeboten.

So entsteht ein Aufenthalt, bei dem sich Erholung und gemeinsame Zeit nicht ausschließen – sondern ergänzen.

Eine Frühlingsauszeit mit Wirkung

Mit seiner Kombination aus Natur, Thermalwasser, moderner Spa-Architektur und kulinarischen Erlebnissen bietet das Le Primore einen Rahmen für jene Form der Erholung, die im Frühling besonders gefragt ist: weniger Programm, mehr Raum für sich selbst.

