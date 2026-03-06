Genießen Sie eine Frühlingsauszeit im Le Primore

Der Frühling beginnt nicht mit Tempo. Sondern mit Resonanz. Wenn Licht, Wärme und Thermalwasser neue Energie freisetzen, entsteht ein innerer Übergang – zwischen Rückzug und Aufbruch, zwischen Stille und Bewegung.

Inner Balance – Frühlingsresonanz im Le Primore begleitet diesen Moment bewusst und reduziert. Nicht als Inszenierung. Sondern als Erfahrung.

Abseits der Wochenenddynamik gewinnt der Aufenthalt an Tiefe – Raum, Klarheit und Zeit werden spürbar. Kein Neustart-Versprechen. Kein Programm im Übermaß. Nur ein bewusster Übergang in einen neuen Rhythmus.

Wellness im Rhythmus der Natur

Nur wenige Stunden von Wien entfernt liegt Hévíz – bekannt für den größten natürlichen Thermalsee der Welt. In unmittelbarer Nähe dazu entstand mit dem Le Primore Hotel & Spa ein neues Wellnessziel in der Region.

Im Mittelpunkt steht die mehr als 11.000 Quadratmeter große EDEN Spa- und Wellnesswelt, in der Thermalwasser, moderne Spa-Architektur und großzügige Ruhebereiche aufeinandertreffen. Verschiedene Pools, drei thematische Saunawelten sowie Behandlungen wie Hammam-Rituale oder balinesische Massagen schaffen einen Ort, an dem Entschleunigung tatsächlich möglich wird.

Gerade im Frühling, wenn die Tage länger werden und die Natur rund um Hévíz wieder zu grünen beginnt, entfaltet diese Umgebung eine besondere Wirkung.