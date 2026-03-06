Genießen Sie eine Frühlingsauszeit im Le Primore
Der Frühling beginnt nicht mit Tempo. Sondern mit Resonanz. Wenn Licht, Wärme und Thermalwasser neue Energie freisetzen, entsteht ein innerer Übergang – zwischen Rückzug und Aufbruch, zwischen Stille und Bewegung.
Inner Balance – Frühlingsresonanz im Le Primore begleitet diesen Moment bewusst und reduziert. Nicht als Inszenierung. Sondern als Erfahrung.
Abseits der Wochenenddynamik gewinnt der Aufenthalt an Tiefe – Raum, Klarheit und Zeit werden spürbar. Kein Neustart-Versprechen. Kein Programm im Übermaß. Nur ein bewusster Übergang in einen neuen Rhythmus.
Wellness im Rhythmus der Natur
Nur wenige Stunden von Wien entfernt liegt Hévíz – bekannt für den größten natürlichen Thermalsee der Welt. In unmittelbarer Nähe dazu entstand mit dem Le Primore Hotel & Spa ein neues Wellnessziel in der Region.
Im Mittelpunkt steht die mehr als 11.000 Quadratmeter große EDEN Spa- und Wellnesswelt, in der Thermalwasser, moderne Spa-Architektur und großzügige Ruhebereiche aufeinandertreffen. Verschiedene Pools, drei thematische Saunawelten sowie Behandlungen wie Hammam-Rituale oder balinesische Massagen schaffen einen Ort, an dem Entschleunigung tatsächlich möglich wird.
Gerade im Frühling, wenn die Tage länger werden und die Natur rund um Hévíz wieder zu grünen beginnt, entfaltet diese Umgebung eine besondere Wirkung.
Familienzeit mit Raum für alle
Auch für Familien bietet der Frühling im Le Primore besondere Möglichkeiten. Während Eltern die Ruhe des Spa-Bereichs genießen, entdecken Kinder im 800 m² großen Erlebnisbereich „Kalandbirodalom“ eine interaktive Welt mit Spiel- und Bewegungsangeboten.
So entsteht ein Aufenthalt, bei dem sich Erholung und gemeinsame Zeit nicht ausschließen – sondern ergänzen.
Der Frühling bringt im Le Primore auch kulinarische Höhepunkte.
- 27.–28. März 2026 – „Tradition & Erneuerung“:
Ein vegetarischer Gourmet-Abend im Zeichen der Fastenzeit zeigt, wie vielseitig moderne pflanzenbasierte Küche sein kann. Saisonale Zutaten, kreative Texturen und zeitgemäße Kochtechniken interpretieren traditionelle Aromen neu.
- 9. April 2026 – „Magic Colors – Kid’s Only Gourmet Dinner“:
Bei diesem besonderen Abend lernen Kinder zwischen 6 und 14 Jahren spielerisch die Welt der gehobenen Küche kennen. Executive Chef Attila Borda präsentiert Zutaten und Gerichte persönlich und gibt Einblicke in die Grundlagen kulinarischer Kultur und Tischkultur.
Eine Frühlingsauszeit mit Wirkung
Mit seiner Kombination aus Natur, Thermalwasser, moderner Spa-Architektur und kulinarischen Erlebnissen bietet das Le Primore einen Rahmen für jene Form der Erholung, die im Frühling besonders gefragt ist: weniger Programm, mehr Raum für sich selbst.
Entdecken Sie die Vorteile des Le Privileged Gästeprogramms und genießen Sie exklusive Privilegien bereits ab der ersten Buchung.