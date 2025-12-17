Gefragter Filmstandort Österreich

Tom Cruise seilt sich von der Oper ab und James Bond fliegt durch Tirol – das passiert nicht jeden Tag, aber es hinterlässt Spuren bei den Zusehern. Davon profitiert der Tourismus, das ist klar. Viele Film- und Serienfans wollen die Kulissen hautnah miterleben. Auch Österreichs Filmwirtschaft und die Republik im Allgemeinen profitieren davon. Wenn internationale Streaming-Unternehmen eine Serie in Österreich produzieren, kommen heimische Produktionsunternehmen und Dienstleister zum Zug, die den Dreh durchführen und die „Manpower“ liefern.

Im wettbewerbsintensiven Filmsektor spielen Anreizsysteme eine wesentliche Rolle. Das Förderprogramm FISAplus – Filmstandort Austria des Wirtschaftsministeriums hat sich als wirkungsvolles Instrument etabliert. Das bestätigt die Evaluierung durch „paul und collegen“ im Auftrag der Austrian Business Agency (ABA). Bis Ende 2024 wurden 193 Projekte mit 180 Millionen Euro unterstützt. Die daraus resultierenden Produktionsausgaben in Österreich belaufen sich auf 485 Millionen Euro – ein starker Impuls für Wertschöpfung, Beschäftigung und Innovation in der Branche.