Gefragter Filmstandort Österreich
Tom Cruise seilt sich von der Oper ab und James Bond fliegt durch Tirol – das passiert nicht jeden Tag, aber es hinterlässt Spuren bei den Zusehern. Davon profitiert der Tourismus, das ist klar. Viele Film- und Serienfans wollen die Kulissen hautnah miterleben. Auch Österreichs Filmwirtschaft und die Republik im Allgemeinen profitieren davon. Wenn internationale Streaming-Unternehmen eine Serie in Österreich produzieren, kommen heimische Produktionsunternehmen und Dienstleister zum Zug, die den Dreh durchführen und die „Manpower“ liefern.
Im wettbewerbsintensiven Filmsektor spielen Anreizsysteme eine wesentliche Rolle. Das Förderprogramm FISAplus – Filmstandort Austria des Wirtschaftsministeriums hat sich als wirkungsvolles Instrument etabliert. Das bestätigt die Evaluierung durch „paul und collegen“ im Auftrag der Austrian Business Agency (ABA). Bis Ende 2024 wurden 193 Projekte mit 180 Millionen Euro unterstützt. Die daraus resultierenden Produktionsausgaben in Österreich belaufen sich auf 485 Millionen Euro – ein starker Impuls für Wertschöpfung, Beschäftigung und Innovation in der Branche.
ABA berät Produktionen in Österreich
Im Jahr 2025 wurden 49 Projekte in Österreich realisiert, die mit FISAplus gefördert wurden, darunter einige internationale Serien. Für das ZDF wurden etwa „Crystal Wall 2“ und „Downgrade“ in Österreich gedreht. Für Netflix „Crooks2“, „Down to Earth“ oder „El mapa de los anhelos“.
Damit Österreich auf der internationalen Film-Location-Karte präsent ist, vertritt die ABA Österreich auf Festivals wie der Berlinale oder in Cannes. Deren Geschäftsbereich FILM in AUSTRIA begleitet internationale Produktionen von der ersten Idee bis zur Umsetzung, unterstützt mit Informationen über den Filmstandort, bei der Suche nach geeigneten Motiven und Drehorten, berät zu passenden Filmförderungen und zu länderspezifischen Produktionsbedingungen und hilft bei der Suche nach österreichischen Kooperationspartnern und Serviceproduzenten.
Weitere Informationen unter filminaustria.com
