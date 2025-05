Gastwirtschaft im Durchhaus: Einzigartiger, begrünter Gastgarten mitten in Wien

Der Gastgarten der Gastwirtschaft im Durchhaus öffnet seine Türen und lädt ein, die kulinarischen Genüsse der Wiener Küche in einem historischen Ambiente zu erleben. Direkt im Herzen von Wien gelegen, bietet das Gasthaus nicht nur eine gemütliche Atmosphäre, sondern auch die perfekte Location für alle Anlässe. Der begrünte Gastgarten verwandelt sich dabei in eine Oase der Ruhe und Entspannung, in der Gäste die Seele baumeln lassen können. Das Highlight: der begehbare Schauweinkeller, in dem Gäste aus einer exklusiven Auswahl handverlesener Weine ihr persönliches Flascherl direkt vor Ort auswählen und mit an den Tisch nehmen können – ein unverwechselbares Erlebnis für Weinliebhaber.