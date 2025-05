Gartenarchitektur Hammerl: Ihr Weg zum Naturpool

Der Wunsch nach einem Pool im Garten bleibt für viele ein lang gehegter Traum. In Zeiten von Klimawandel, steigender Sensibilität für Umweltfragen und regionalen Füllverboten rückt der Naturpool als nachhaltige Lösung immer stärker in den Fokus. Im Gegensatz zum klassischen Chlorbecken setzt er auf ein biologisches Selbstreinigungssystem – ganz ohne chemische Zusätze. Für Martin Hammerl, der seit über 30 Jahren auf die Planung und Umsetzung solcher Pools spezialisiert ist, liegt die Stärke des Naturpools in seiner Verbindung von Funktionalität, Umweltbewusstsein und ästhetischer Gestaltung.

Der Biopool als ökologischer Gegenvorschlag

Im Zentrum des Biopools steht ein fein abgestimmtes Zusammenspiel aus Filterschichten und Technik. Das Wasser bleibt dauerhaft im System und wird auf natürliche Weise gereinigt. Für Haut und Augen ist es besonders schonend, was vor allem für Familien mit Kindern oder Allergiker eine Rolle spielt. Gleichzeitig bleibt das Badevergnügen ungetrübt – ohne chemische Gerüche oder aggressive Wasserpflegeprodukte.