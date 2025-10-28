Für Selbstständige: Investieren & Steuern sparen mit §14 Fonds

§14 Fonds sind spezielle Investmentfonds, die für den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag entwickelt wurden. Selbstständige und Freiberufler, deren Jahresgewinn über 33.000 EUR liegt, können damit ihre jährliche Steuerlast deutlich reduzieren und gleichzeitig durch die Anlage am Kapitalmarkt Vermögen aufbauen.

§14 Fonds: Unbekannt, aber voller Potenzial

Eine Umfrage von INTEGRAL im Auftrag der österreichischen Vermögensverwaltung froots zeigt ein klares Informationsdefizit: Nur etwa die Hälfte (54 %) der Selbstständigen, die ausreichend Gewinn erzielen, um den Steuervorteil zu nutzen, kennen §14 Fonds. Tatsächlich hat bisher nur jeder fünfte Selbstständige (21 %) in §14 Fonds investiert.

Bis zu 20.000 EUR Steuerersparnis möglich

Dabei kann sich das Steuer-Sparpotenzial durchaus sehen lassen. Bis zu 20.000 EUR lassen sich in Spitzenfällen pro Jahr sparen. Mit dem Gewinnfreibetrag-Rechner von froots können sich interessierte Selbstständige eine erste Indikation holen, wie hoch die eigene Ersparnis ausfallen könnte:

Zum Gewinnfreibetrag-Rechner

§14 Steuervorteil nutzen in 10 Minuten

Wer mit seiner Steuerberatung gesprochen hat und weiß, welcher Betrag veranlagt werden soll, kann die Investition mit froots in wenigen Minuten erledigen. Über einen digitalen Prozess lassen sich Depoteröffnung und Investition in den §14 Fonds von froots innerhalb weniger Minuten erledigen – Fragen zum Prozess oder zum §14 Fonds werden in persönlichen Informationsgesprächen für Selbstständige beantwortet