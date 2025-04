Fühlen zwischen Funk und Feldern

Elektrische Geräte und ihre Felder gehören für den Großteil der Menschen längst zum Alltag. An die möglichen Auswirkungen auf Umwelt, Wohlbefinden und Gesundheit denken dabei die wenigsten. Die Umweltverschmutzung durch künstlich erzeugte elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder wird als Elektrosmog bezeichnet. Unterschieden wird dabei in niederfrequente und hochfrequente Felder. „Allen voran die hochfrequenten Felder, üblicherweise Funk-Anwendungen wie WLAN, Bluetooth oder Mobilfunk, sind in den letzten Jahren stetig angestiegen. Da sind wir von Haus aus großen Belastungen ausgesetzt“, erklärt Raumenergetiker und Elektrosmog-Berater Andreas Schleidt-Schuller. Er berät Menschen, die sich gegen diese Belastungen bestmöglich schützen wollen. Allen voran, weil die Belastung in den letzten Jahren stetig zugenommen hat, sei es hilfreich, individuell tätig zu werden. „Schon einfache abschirmende Maßnahmen können für viele Menschen große Unterschiede im Wohlbefinden hervorbringen“, so der Experte.

Vom Handy weglegen bis zur Bauplanung

Schon mit ein paar einfachen Handgriffen lassen sich diese Maßnahmen in den Alltag integrieren. Mit einem Headset – am besten mit Airtube-Technologie – lässt sich beim täglichen Telefonieren der Abstand zwischen Handy und Körper vergrößern. Wer sein Handy z. B. als Wecker verwendet, sollte über Nacht den Flugmodus aktivieren und es, wenn möglich, nicht direkt neben dem Körper laden. Muss man erreichbar sein, empfiehlt es sich, zumindest die mobilen Daten auszuschalten.

„Alles, was man an Belastungen einschränken und vermeiden kann, ist ein Gewinn für das eigene Wohlbefinden“, so der Elektrosmog-Berater. Beim Schlafplatz – wie auch am Arbeitsplatz – sei zusätzlich auch die elektrische Installation nicht zu unterschätzen. „Viele Lampen, Kabel, Steckerleisten im direkten Umfeld – das alles verursacht starke niederfrequente Felder, deren Auswirkungen von vielen unterschätzt werden“, warnt Schleidt-Schuller. Er rät zu geschirmten Kabeln und anderen geeigneten Produkten wie feldreduzierten Nachttischlampen. Am effektivsten lassen sich abschirmende Maßnahmen in früheren Phasen der Wohnraumplanung setzen.

„Wer schon in der Planungsphase oder während des Bauens an Anti-Elektrosmog-Maßnahmen denkt, kann am kostengünstigsten und effektivsten vorsorgen“, so der Experte. Für zielgerichtete Maßnahmen sollte man allerdings einen Profi hinzuziehen. „Abschirmende Maßnahmen wie Wandfarben oder Vorhänge können sich beim falschen Einsatz konterkarieren, hier unterstützen wir als Beraterinnen und Berater für bestmögliche Ergebnisse“, erklärt der Raumenergetiker. Vor einem Umzug ist eine Besichtigung oder eine Analyse des neuen Standorts auch immer empfehlenswert.