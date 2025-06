Frühstück im Grünen: Bäckerei Gaulhofer bietet gemütlichen Gastgarten

Café und Gastgarten beleben das Weizer Stadtbild

Die Erweiterung um den Cafébereich der Bäckerei Gaulhofer bringt nicht nur frischen Schwung in die Backstube, sondern auch in die Nachbarschaft. Gerade an Werktagen holen sich viele einen schnellen Kaffee – doch immer mehr bleiben länger, entdecken das Frühstücksangebot oder treffen sich im Gastgarten. Wer einmal da war, kommt meist wieder – nicht zuletzt wegen der offenen Atmosphäre und der persönlichen Note.