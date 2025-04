Von Sport bis Spa: So abwechslungsreich ist ein Frühlingsurlaub in Kroatien

Der Frühling ist die ideale Zeit, um Neues zu entdecken, aktiv zu sein und den eigenen Rhythmus zu entschleunigen. In Kroatien bieten die Falkensteiner Hotels & Residences vielseitige Erlebnisse – von sportlichen Herausforderungen und Familienabenteuern bis hin zu kulinarischem Genuss und exklusiver Entspannung.

© Falkensteiner Naturfans können im Falkensteiner Resort Punta Skala an einer geführten Wanderung teilnehmen und so die umgebenden Landschaften näher erkunden. © Falkensteiner In den Poolanlagen kann man entspannen oder sich sportlich betätigen.

Sport & Bewegung: Aktiv in die neue Saison starten Die längeren Tage und milden Temperaturen machen Kroatien im Frühling zum perfekten Ziel für Outdoor-Aktivitäten. Sportbegeisterte können sich auf über 20 Sportarten im Falkensteiner Resort Punta Skala freuen – von Tennis und Wassersport bis hin zu geführten Rad- und Wandertouren entlang der Adriaküste. Ein besonderes Highlight sind die geführten Radtouren im Premium Falkensteiner Resort Punta Skala oder im Hotel Park Punat auf der Insel Krk, die zu lokalen Winzer:innen führen und so die Schönheit der Regionen mit kulinarischem Genuss verbinden. Für Tennisspieler:innen stehen professionelle Tennisakademien und -camps bereit, in denen sowohl Freizeitspieler:innen als auch ambitionierte Athlet:innen unter professioneller Anleitung trainieren können. Wer sich im Wasser am wohlsten fühlt, kann an Schwimm- und Wassersportkursen teilnehmen oder bei einer Kajaktour die Küste aus einer neuen Perspektive erleben. Folgende Sport-Highlights warten im Falkensteiner Resort Punta Skala auf Sie: Fitness & Health Club mit erstklassigen Innen- und Außenanlagen

mit erstklassigen Innen- und Außenanlagen Gruppen- und Individualtrainings zur Auswahl

über 20 verschiedene Sportarten (von Padel über Basketball bis hin zu Badminton)

(von Padel über Basketball bis hin zu Badminton) Wasserspaß (SUP, Kajak, Surfstepper, Schwimmen)

(SUP, Kajak, Surfstepper, Schwimmen) zahlreiche Akademien mit Programmen für Kinder und Erwachsene

mit Programmen für Kinder und Erwachsene Persönliches Coaching und maßgeschneiderte Konzepte

und maßgeschneiderte Konzepte Sportveranstaltungen das ganze Jahr über (ATP Challenger, Veranstaltungen mit ehemaligen ATP-Tennisstars)

© Falkensteiner Das Family Hotel Diadora bei Zadar ist direkt an einem Strand gelegen, an dem alle Familienmitglieder ihre Seele baumeln lassen können.

Familienabenteuer: Spielerisch lernen & gemeinsam entdecken Für Familien bieten die kroatischen Hotels abwechslungsreiche Programme, die Spaß und Bildung miteinander verbinden: Die Happy Kiddos-Animationswochenenden im Family Hotel Diadora bieten ein vielseitiges Angebot von MINT-Workshops und Robotik-Kursen über kreative Mal- und Bastelstunden bis hin zu interaktiven Wissenschaftsprogrammen, bei denen Kinder die Natur spielerisch erkunden. Im Club Funimation Borik und im Hotel Park Punat bieten die FUNtastic Weekends jedes Wochenende ein bunt gemischtes Unterhaltungsprogramm.

© Falkensteiner Im Falkensteiner Club Funimation Borik wartet ein fantastisches Unterhaltungsprogramm darauf, Kinder zu begeistern, und das exklusive SPA Center darauf, Erwachsene zu verwöhnen.

Ein Highlight ist das Falky Land im Family Hotel Diadora, ein 1.250 m² großer Indoor-Spielbereich mit Playmobil-Ecke, Science Lab, Kino und Kreativräumen, in denen kleine Entdecker:innen ihren Interessen nachgehen können. Ergänzt wird das Angebot durch Sport- und Freizeitaktivitäten wie Fußball- und Reitakademien, Klettern und Cheerleading. Die Kombination aus Bewegung, Kreativität und Lernen sorgt dafür, dass Kinder und Eltern gemeinsam wertvolle Erinnerungen schaffen.

© Falkensteiner Egal, ob man eine der vielen Aktivitätsangebote in Anspruch nimmt oder die Zeit in der Natur genießt: In Kroatien hat man als Familie eine unvergessliche Zeit.

Kulinarik & Genuss: Regionale Vielfalt erleben Genuss spielt in Kroatien eine zentrale Rolle. Das neue Iadera Dining Collection-Konzept im gleichnamigen Falkensteiner Iadera bringt die Vielfalt der mediterranen Küche auf den Tisch: von frischen Meeresfrüchten im Seafood Restaurant Bracera über erstklassige Steaks im Steakhouse Planika bis hin zu raffinierten asiatischen Spezialitäten im Spice Restaurant. Kulinarische Themenabende, Weinverkostungen und Feinschmecker-Ausflüge – darunter Trüffelsuche, Olivenölverkostungen und Salzernte – ermöglichen es, die kroatische Gastronomie hautnah zu erleben. Gäst:innen, die sich für das Halbpensionspaket (1. Mai - 30. August) mit einem Mindestaufenthalt von drei Nächten entscheiden, können in diese kulinarische Entdeckungsreise eintauchen und die verschiedenen Restaurants des Resorts ausprobieren.

Wellness & Entspannung: Abschalten und neue Energie tanken Wer den Frühling für eine Auszeit nutzen möchte, findet in den Falkensteiner Hotels eine Reihe exklusiver Entspannungsmöglichkeiten. So kombiniert das SIP & SPA-Konzept im Hotel Iadera klassische Wellness-Anwendungen mit kulinarischem Genuss. Gäst:innen können sich bei Late Night SPA-Sessions bis 22 Uhr verwöhnen lassen oder an Saunaritualen mit Blütenessenzen teilnehmen, die Entspannung und Detox miteinander verbinden. Zusätzlich bieten kreative Workshops wie Floral Elegance Atelier oder Botanical Glow eine Verbindung aus Wellness und Kreativität – von selbstgemachter Naturkosmetik bis hin zu Beauty & Mixology-Erlebnissen mit Cocktails und Blütenessenzen.

© Falkensteiner Die schön angelegten Hotelanlagen versprechen Ruhe und Entspannung, direkt am Meer.

Events & Unterhaltung: Frühling feiern Neben Sport, Kulinarik und Entspannung bietet das Summer Breeze Festival im Resort ein abwechslungsreiches Programm mit Themenpartys, Live-Musik, Open-Air-Kino und kulinarischen Events. Gäst:innen können den Tag entspannt in der Lounge-Zone ausklingen lassen oder bei einer der legendären Beachpartys den Sommer einläuten. Abseits des Trubels gibt es private Rückzugsorte: Die Luxury Villas im Resort Punta Skala locken mit erstklassigen Dienstleistungen wie Privatkoch, Babysitting und Yachtverleih. Alle fünf Design-Villen verfügen über einen beheizten Pool, einen privaten Garten und einen atemberaubenden Meerblick. Versteckt in einer friedlichen Bucht in Zadar liegt das Adults-Only Hotel Adriana. Die Lage macht das Hotel zu einem idealen Ausgangspunkt für einen Urlaub zwischen Privatsphäre, Entspannung und authentischen Erlebnissen in der Stadt am Meer.

Reisetipps zu einem Frühlingsurlaub in Kroatien Beste Reisezeit: April bis Juni – milde Temperaturen, blühende Natur, weniger Tourismus

Top-Regionen: Zadar, Insel Krk, Dalmatinische Küste

Perfekt für: Familien, Aktivurlauber:innen, Kulinarik-Fans, Ruhesuchende

Jetzt den Frühling in Kroatien erleben Ob sportlich aktiv, kulinarisch verwöhnt oder einfach entspannt am Meer – die Falkensteiner Hotels & Residences bieten vielseitige Möglichkeiten für eine perfekte Frühlingsauszeit. Mehr Infos zu den Hotels in Kroatien und Buchung finden Sie unter Falkensteiner.com.