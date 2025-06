Frottee, Waffelpique oder Velours? Bademantel-Materialien im Vergleich

Der Bademantel ist längst mehr als ein funktionales Kleidungsstück. Er steht für Komfort, Entschleunigung und persönliche Auszeit. Ob im Spa, nach dem Duschen oder an gemütlichen Tagen zu Hause – der Bademantel erfüllt verschiedene Aufgaben und passt sich unterschiedlichen Lebenssituationen an. Ausschlaggebend für Tragegefühl, Funktion und Pflege ist das verwendete Material. Die drei gängigsten Varianten sind Frottee, Waffelpique und Velours. Jede dieser Qualitäten bringt spezifische Eigenschaften mit sich, die sich je nach Bedarf als besonders vorteilhaft erweisen können.

Frottee – der Klassiker mit hoher Saugfähigkeit

Frottee zählt zu den am häufigsten verwendeten Materialien für Bademäntel. Typisch ist die strukturierte Oberfläche mit kleinen Schlingen, die bei der Herstellung aus gezwirnten Garnen entstehen. Diese Schlingen vergrößern die Materialoberfläche und sorgen für eine besonders hohe Saugkraft. Deshalb eignet sich Frottee ideal zum Abtrocknen nach dem Baden oder Duschen.

Ein weiterer Vorteil des Materials ist das angenehme Volumen. Frottee fühlt sich weich an und bietet durch seine dichte Struktur auch wärmende Eigenschaften. Gerade an kühleren Tagen oder nach dem Saunagang erweist sich diese Kombination aus Saugfähigkeit und Wärme als besonders komfortabel. Allerdings bringt Frottee durch seine Dicke auch ein höheres Gewicht mit sich, was bei Reisen oder im Sommer als weniger praktisch empfunden werden kann.

Pflegeleicht ist das Material dennoch: Bei entsprechender Qualität und Verarbeitung bleibt Frottee auch nach häufigem Waschen formstabil und flauschig. Modelle aus hochwertiger Baumwolle zeigen dabei eine besonders lange Lebensdauer.