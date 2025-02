Feuerwerksmusik und Barocke Klangwelten: Die Barock Tage 2025 im Liszt Zentrum Raiding

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Barockmusik! Die Barock Tage 2025 im renommierten Liszt Zentrum Raiding präsentieren vom 21. bis 23. März ein herausragendes Programm mit international gefeierten Künstler:innen. Drei außergewöhnliche Konzerte lassen die Epoche in all ihrer klanglichen Vielfalt aufleben – von mitreißender Orchesterpracht bis hin zu virtuoser Klavierkunst.