Ferienhaus Fallenegger: Urlaub in Salzburg ohne Massenandrang

Während viele große Hotelanlagen mit Eventprogrammen und All-Inclusive-Angeboten werben, setzen kleinere Betriebe in Flachau bewusst auf das Gegenteil – auf Persönlichkeit, Ruhe und Naturnähe. Einer davon: das Ferienhaus Fallenegger in Salzburg, geführt von Angelika und Hermann Fallenegger. Das Haus liegt zentral in Flachau, aber fernab vom Trubel. Mit seinen Appartements bietet es jenen Gästen eine Alternative, die bewusst auf Authentizität statt Animation setzen – ob beim Sommerurlaub oder Winterurlaub.

Wandern, Radfahren, Durchatmen: Urlaubstrend mit Tiefgang

Der Trend geht klar in Richtung Naturerlebnis. Wandern und Radfahren zählen zu den Hauptmotiven für einen Sommerurlaub in den Salzburger Bergen. Die Umgebung von Flachau ist dafür ideal: gut ausgebaute Wege, beeindruckende Bergkulisse, zahlreiche familienfreundliche Touren. Das Ferienhaus Fallenegger liegt mitten in dieser Region und bietet Appartements, die genau auf die Bedürfnisse aktiver Urlauber abgestimmt sind – funktional, gemütlich und mit Platz für Familien.

Appartements statt All-Inclusive – eine bewusste Entscheidung

In Zeiten steigender Preise und veränderter Lebensrealitäten entscheiden sich viele Urlauber für Selbstversorgung. Appartements bieten nicht nur Unabhängigkeit, sondern auch Privatsphäre und Flexibilität – besonders für Familien mit Kindern. Angelika Fallenegger kennt die Bedürfnisse dieser Zielgruppe genau. Ihre langjährige Erfahrung in der Gastronomie, der freundliche Umgang mit Gästen und die familiäre Führung machen den Unterschied. Viele Stammgäste sind ihr seit Jahren treu – nicht selten entwickeln sich persönliche Freundschaften.

Ferienhaus Fallenegger: familienfreundlich mit Herz

Das Ferienhaus Fallenegger steht nicht für Luxus, sondern für Werte: persönliche Nähe, ehrliche Betreuung und ein Umfeld, in dem sich Familien wohlfühlen. „Bei uns sollen sich die Gäste wie Familienmitglieder fühlen“, bringt es Angelika Fallenegger auf den Punkt. Dieses familiäre Prinzip zieht sich durch alle Bereiche des Hauses – vom ersten Kontakt bis zur Abreise.

Winterurlaub in ruhiger Lage – ohne Trubel

Auch im Winterurlaub punktet das Ferienhaus mit seinem ruhigen Charakter. Die Skigebiete rund um Flachau sind schnell erreichbar, die Lage des Hauses bleibt dennoch entspannt. Besonders für Familien mit kleinen Kindern ist das ideal: kein Massenandrang, keine Hektik, dafür persönliche Tipps direkt von der Gastgeberin.

Flachau neu entdecken – auch für Österreicher attraktiv

Immer mehr Einheimische entdecken den Sommerurlaub vor der eigenen Haustür neu. Gerade junge Familien entscheiden sich bewusst gegen Flugreisen und suchen Alternativen im Inland. Das Ferienhaus Fallenegger bietet genau diesen Rückzugsort – zentral gelegen, aber weit weg vom Alltagsstress.

Weitere Informationen zum Ferienhaus Fallenegger in Flachau und Buchung unter www.flachau-ferienhaus.at.

Ferienhaus A.&.H. Fallenegger

Angelika und Hermann Fallenegger

Flachauer Straße 82/2

A-5542 Flachau

+43 664 15 34 632

info@flachau-ferienhaus.at

www.flachau-ferienhaus.at