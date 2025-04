Lesertag am Flughafen Wien. Am 26. April lässt die Besucherwelt am Flughafen Wien Interessierte hinter die Kulissen des Flughafenbetriebs blicken.

Ein Tag am Flughafen – ob Busrundfahrt, interaktive Erlebnisse oder Panorama-Ausblick: Die Besucherwelt macht die Faszination Luftfahrt greifbar.

Faszinierende Einblicke in die Luftfahrt

Der Flughafen Wien und der KURIER laden am 26. April 2025 zu einem exklusiven Lesertag in die Besucherwelt ein. An diesem besonderen Tag haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer die einmalige Gelegenheit, den Flughafenbetrieb hautnah zu erleben. Insgesamt werden elf geführte Touren angeboten, bei denen Gruppen von maximal 50 Personen den Flughafen aus nächster Nähe erkunden können.

Elf geführte Touren Treffpunkt für die erste Tour ist um 8:40 Uhr im Besucherwelt-Terminal. Um 9:00 Uhr startet die Tour, und im Laufe des Tages folgen weitere Termine. (Tour-Zeiten: 9:00, 9:30, 10:30, 11:00, 11:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30 & 16:00). Treffpunkt für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist jeweils 20 Minuten vor Beginn am Besucherwelt-Terminal. Der detaillierte Anfahrtsplan zum Besucherwelt-Terminal ist unter viennaairport.com/besucherwelt abrufbar. Geboten wird eine umfassende Flughafen-Tour mit einer Busrundfahrt über das Vorfeld, bei der Starts und Landungen beobachtet werden können, während gleichzeitig der Flughafenbetrieb detailliert erklärt wird. Anschließend führt der Weg in den Erlebnisraum, wo interaktive Installationen spannende Einblicke in die Abläufe eines Flughafens bieten. Den Abschluss bildet der Besuch der Besucherterrasse, die einen einzigartigen Blick auf das Fluggeschehen ermöglicht. Vor Beginn der Tour ist eine Sicherheitskontrolle erforderlich. Dabei dürfen keine Getränkeflaschen, spitze oder andere sicherheitsrelevante Gegenstände mitgeführt werden. Danach startet die Busrundfahrt über das Vorfeld, bevor es weiter in den Erlebnisraum und abschließend auf die Besucherterrasse geht.

© Flughafen Wien Von der Besucherterrasse aus hat man das ganze Flughafengeschehen im Blick.

Interaktive Erlebniswelt Der mehr als 600 m² große Erlebnisraum bietet mit vier interaktiven Stationen faszinierende Einblicke in die Welt der Luftfahrt. Die multimediale Ausstellung, konzipiert von Buchautor Thomas Brezina, vermittelt mit Videos, Soundeffekten und echten Flughafen-Szenarien spannende Hintergründe zur Gepäcklogistik, zur Flugzeugsteuerung aus der Cockpit-Perspektive und zum geschäftigen Treiben am Airport in einem 24-Stunden-Zeitraffervideo. Ein besonderes Highlight ist der Birdly-Simulator, der mittels Virtual Reality und Robotertechnologie ein Flugerlebnis aus der Vogelperspektive ermöglicht. Hier können verschiedene Städte, prähistorische Landschaften oder Unterwasserwelten erkundet werden – ein einzigartiges Erlebnis für Jung und Alt. Auf Wunsch kann der Simulator gegen Aufpreis in der Besucherwelt vor Ort gebucht werden.

© Flughafen Wien In der interaktiven Erlebniswelt tauchen Kids spielerisch in die Welt der Flugzeuge ein.

Spannende Touren für Entdecker Für alle, die auf den Geschmack gekommen sind und die Besucherwelt außerhalb des Lesertages besuchen möchten, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, den Flughafen Wien hautnah zu erleben. Ein Klassiker ist die Bustour aufs Flugfeld, bei der Flugzeuge und Gerätschaften gleichzeitig im Einsatz sind und deren Abläufe erklärt werden. Wer noch intensiver in die Welt des Flughafens eintauchen möchte, kann aus einer Reihe spannender Sondertouren wählen. Bei der Night Tour erlebt man den Flughafenbetrieb in den Abendstunden, im Rahmen der Feuerwehr-Tour werden Gäste durch die Einsatzzentrale der Flughafen-Feuerwehr geführt und die AUA Werft-Kombi Tour XL ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen der Austrian Airlines Technik. Für weitere Informationen ist das Team der Besucherwelt am Flughafen Wien unter besucherwelt@viennaairport.com oder telefonisch unter 01 7007 22150 erreichbar.

Zum Lesertag: Datum: 26. April 2025 Tour-Zeiten: 9:00, 9:30, 10:30, 11:00, 11:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30 & 16:00 Treffpunkt: Besucherwelt-Terminal (20 Min. vor Tourbeginn) Teilnehmer: max. 50 Personen pro Tour Anmeldung unter: kurier-events.at/flughafen Hinweis: Sicherheitskontrolle vor Tourbeginn Der Anfahrtsplan ist unter viennaairport.com/besucherwelt zu finden