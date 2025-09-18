Family-Wellness im Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa in Ungarn

Verbringen Sie einen unvergesslichen Familienurlaub in Ungarn im 4-Sterne-Familienhotel Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa – ein Paradies für Kinder, Eltern und Großeltern, das Abenteuer, Spaß und Erholung vereint. Eingebettet im historischen Kurort Sárvár bietet das Hotel alles, was Familien für eine perfekte Auszeit brauchen: spannende Kinderbereiche, wohltuende Thermalbecken für die Eltern und kulinarische Genüsse für alle.

Ein Bade- und Erlebnisparadies für die ganze Familie Das Hotel ist direkt mit der Familien-Therme Sárvár verbunden, die mit ihrem vielseitigen Angebot überzeugt. Das Erlebnisbad begeistert mit Innenbecken, Wasserrutschen und liebevoll gestalteten Kinderbecken, die speziell auf die Bedürfnisse der Kleinsten abgestimmt sind. Kinderanimation, spannende Programme und betreute Spielbereiche sorgen dafür, dass die Kleinen rundum Spaß haben, während Eltern entspannt die Zeit genießen.

Entspannung für die Eltern Wer sich nach Ruhe sehnt, kann in den wohltuend warmen Thermalbecken entspannen und die heilenden Kräfte des Thermalwassers genießen. Die großzügige Saunalandschaft lädt dazu ein, den Alltag hinter sich zu lassen, während sich Eltern bei Massagen, Beauty-Behandlungen oder Kuranwendungen verwöhnen lassen. Hier kommen Körper, Geist und Seele zur Ruhe. All-Inclusive-Komfort für die ganze Familie Dank des umfangreichen All-Inclusive-Angebots im Familienhotel Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa können Sie Ihre Ferien unbeschwert genießen. Beginnen Sie den Tag mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet, lassen Sie sich zu Mittag und am Abend mit internationalen und ungarischen Spezialitäten verwöhnen und freuen Sie sich auf Snacks sowie Erfrischungen zwischendurch. Das Kinderbuffet sorgt dafür, dass auch die Kleinen rundum glücklich sind.

