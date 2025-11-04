Familienurlaub wie er sein soll – für Kinder gemacht, von Eltern geliebt

In den Original Kinderhotels Europa dreht sich alles um die Kinder – liebevoll gestaltet und von Eltern geschätzt: Seit mehr als 35 Jahren steht die renommierte Kooperation für Premium-Familienurlaub, bei dem Kind sein strengstens erlaubt ist und Eltern gleichzeitig wertvolle Erholung finden. So unterschiedlich die Bedürfnisse der Gäste sind, so vielfältig sind auch die Kinderhotels: vom charmanten Familienbetrieb bis hin zum luxuriösen Wellnessresort. Ob mit Babys, Schulkindern oder Teenagern – jedes Haus hält das passende Angebot bereit. Was sie alle verbindet, sind höchste Qualitätsstandards, pädagogisch geschulte Betreuung und herzliche Gastgeber, die den Familienurlaub zu einem besonderen Erlebnis machen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kinderhotels Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kinderhotels

Abenteuer im Schnee & gemütliche Wohlfühlmomente In den alpinen Regionen verwandeln sich die Original Kinderhotels im Winter in wahre Schneeparadiese. Direkt vor der Hoteltür lernen die Kleinsten spielerisch das Skifahren, während ältere Kinder auf Rodelhängen, beim Schneeschuhwandern oder auf der Eisfläche ihre Runden drehen. Kreative Indoor-Angebote wie Kreativwerkstätten, Bastelstunden oder Backworkshops bringen auch an kalten Tagen Abwechslung ins Ferienprogramm. Und wer es lieber ruhiger mag, genießt abseits der Piste entspannte Stunden mit der ganzen Familie. Während die Kinder bestens betreut sind, bleibt den Eltern Zeit für sich – etwa in den großzügigen Wellnessbereichen mit Sauna und Bergblick, im warmen Pool oder bei einer wohltuenden Massage. Spätestens bei gemeinsamen Erlebnissen wie einer Pferdeschlittenfahrt oder einem Spaziergang durch den verschneiten Winterwald spüren alle: Diese Momente bleiben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kinderhotels Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kinderhotels

Familienglück mit Sicherheit & Komfort Die komplette Infrastruktur der Kinderhotels ist auf Familien abgestimmt – von kindgerechten Menüs über sichere Spielbereiche bis zu großzügigen Familiensuiten. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in der hauseigenen Kinderhotels Kompetenzakademie speziell geschult, um die Bedürfnisse der kleinen Gäste bestens zu erfüllen und Eltern höchste Servicequalität zu bieten. So findet jedes Familienmitglied seinen ganz persönlichen Lieblingsplatz, um die kalte Jahreszeit in vollen Zügen zu genießen. Wer Wintertage in einer einzigartigen Mischung aus Abenteuer, Komfort und Herzlichkeit verbringen möchte, ist in den Original Kinderhotels Europa genau richtig – für glückliche Kinder und entspannte Eltern. Weitere Informationen unter www.kinderhotels.com