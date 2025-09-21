Falkensteiner Hotel Bad Leonfelden – Wellness, Natur und die größte freistehende Hoteleventsauna Oberösterreichs

Eingebettet in die sanften Hügel des Mühlviertels bietet das Adults-only Falkensteiner Hotel Bad Leonfelden einen Rückzugsort, an dem Zeit langsamer vergeht, die Natur spürbar wird und Erholung auf allen Ebenen gelingt. Hier finden Körper und Geist in Einklang – begleitet vom Wohlfühl-All-Inclusive-Konzept, das mit ausgedehntem Frühstück, herzhafter Nachmittagsjause, abwechslungsreichem Abendessen und einer ganztägigen Getränkeauswahl verwöhnt.

Aktiv in der Natur Direkt vor der Hoteltür warten klare Luft, weite Ausblicke und sanfte Hügel, die wie geschaffen sind für Wanderungen und Radtouren. Waldspaziergänge, Yoga im Grünen, Waldbaden oder meditative Auszeiten schenken neue Energie und Entschleunigung. Auch Golf-Liebhaber_innen kommen mit drei 18-Loch-Plätzen in der Nähe auf ihre Kosten, während im Fitness- und Cardio-Bereich modernste Ausstattung für ein effektives Training sorgt.

Wellness auf höchstem Niveau Nach einem aktiven Tag lädt das 2.500 m² große Acquapura Natur SPA zum Abschalten ein: beheizte Innen- und Außenpools, eine großzügige Saunalandschaft sowie Ruhezonen schenken pure Erholung. Im August 2025 wurde das Angebot um ein Highlight erweitert – den neuen Saunagarten mit der größten freistehenden Hoteleventsauna Oberösterreichs.

Die neue Eventsauna – Wellness mit Show-Effekt Mit Platz für bis zu siebzig Gäste wird in der neuen Eventsauna jeder Aufguss hier zum multisensorischen Erlebnis. Sanfte Klänge erfüllen den Raum, während die Wärme und feinen Düfte hochwertiger Bio-Öle die Sinne umhüllen. Das erfahrene Sauna-Team und regelmäßig eingeladene Aufgussmeister_innen sorgen für Abwechslung – von sanft-entspannend bis energiegeladen mit Show-Charakter. Gäste können sich ganz dem Moment hingeben und das Zusammenspiel von Wärme, Duft, Klang und Licht genießen.

Ihre Auszeit im Mühlviertel Ob beim Erkunden der Landschaft, beim Loslassen im Spa oder beim Genießen kulinarischer Vielfalt – im Falkensteiner Hotel Bad Leonfelden erwartet Sie eine Auszeit, die Körper und Geist gleichermaßen verwöhnt. Mit dem neuen Saunagarten und der größten freistehenden Eventsauna Oberösterreichs wird das Wohlfühlerlebnis noch einmal gesteigert. Gönnen Sie sich in diesem Herbst etwas Besonderes – und entdecken Sie Ihren persönlichen Rückzugsort inmitten der Natur.

