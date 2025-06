Exzellente Lehrlingsausbildung bei WERFRING mit Zukunft

Meine Ausbildung als Lehrling war das Fundament, auf dem ich meine Karriere als Projektmanager aufgebaut habe. Die Faszination für das, was man mit Metall alles machen kann, hat mich angetrieben. In meiner Lehrzeit habe ich von unseren spezialisierten Fachkräften viel gelernt und bin zu einem Allroundtalent herangewachsen, stets wissbegierig und bestrebt, mich weiterzuentwickeln. Eine interne Jobausschreibung bot mir die Gelegenheit, in den administrativen Bereich zu wechseln – zunächst in den technischen Verkauf und letztendlich ins Projektmanagement. Heute erhalte ich positives Feedback von Kunden, weil ich mit der Materie vertraut bin und bei Aufgabenstellungen schnell die praktische Lösung parat habe. Diese Erfahrung zeigt mir, dass mit einer soliden Ausbildung alles möglich ist.