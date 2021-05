Erleben Sie Fernsehen der neuesten Generation!

Sie können in den Sendungen der letzten Woche stöbern, konkrete Inhalte finden oder nach bestimmten Genres suchen. simpliTV reagiert somit auf die Kundenbedürfnisse und bietet für nahezu jedes Gerät die geeignete App. Zeitgleich sind zudem zwei Streams möglich - somit hängt auch der Hausfrieden nicht schief, wenn einer das Fußball-Match live am Smart-TV sehen will, während für die besser Hälfte am Tablet die Vorabendserie läuft. Hier gibt's alle Infos!