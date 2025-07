Erfolgsfaktoren der Digitalisierung: Was Unternehmen laut Studien beachten sollten

Digitalisierung als strategischer Erfolgsfaktor

Während viele Unternehmen die Notwendigkeit der digitalen Transformation erkannt haben, fehlt es häufig an einer strukturierten Umsetzung. Das zeigt unter anderem die in Deutschland durchgeführte Studie über die Erfolgsfaktoren in der Digitalisierung von otris deutlich. Sie analysiert, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit digitale Projekte erfolgreich sind.

Studienlage: Wo stehen Unternehmen heute?

Die Digitalisierung bleibt für viele deutsche Unternehmen eine Herausforderung. Ganze 26 % der Befragten berichten, dass ihr Unternehmen in den letzten drei Jahren keinerlei Fortschritte bei der Digitalisierung gemacht hat – teils gab es sogar Rückschritte.

Besonders auffällig: 62 % nutzen Künstliche Intelligenz (KI) im Arbeitsalltag überhaupt nicht, und von denjenigen, die KI einsetzen, verwenden 57 % sie nur sehr selektiv. Diese Zurückhaltung bremst den digitalen Fortschritt erheblich – ein Trend, der sich nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich zeigt: Dort nutzen 60 % der Firmen Künstliche Intelligenz nicht.

Auch der allgemeine Digitalisierungsgrad lässt zu wünschen übrig: Nur 53,8 % der Entscheider bewerten ihn als gut, während fast ein Viertel der Unternehmen ihn selbst als mittelmäßig oder schlecht einstuft. Hinzu kommen strukturelle Probleme – etwa fehlende Automatisierung, veraltete Systeme oder mangelnde Sicherheitskonzepte – die den digitalen Wandel zusätzlich erschweren.

Erfolgsfaktoren der Digitalisierung

Die nachfolgende Grafik aus der zuvor genannten Studie veranschaulicht deutlich, welche Kernbereiche für erfolgreiches, ortsunabhängiges und digitales Arbeiten entscheidend sind: Effizienzsteigerung, flexible Arbeitsmodelle, sichere Prozesse, Struktur und die Möglichkeit hybrider Arbeitsmodelle. Diese Aspekte bilden die Grundlage für eine nachhaltige digitale Transformation.