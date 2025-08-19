Erfahrungen mit der Plattform Agentur Shopboostr: so funktioniert die Zusammenarbeit

Die Plattform Agentur Shopboostr hat den Trend wie auch das Potenzial von E-Commerce und Online-Plattformen bereits im Jahr 2014 erkannt und sich zum Ziel gesetzt, einen effektiven Prozess der Entwicklung von Online-Plattformen zu erstellen. Dieser kombiniert alle Bestandteile der Programmierung unter einem Dach bzw. einem Unternehmen. Die sinnvolle Verknüpfung von Strategie-, Konzeptions-, Design- und Entwicklungsphase sowie der stufenweise Übergang erlauben es unserer Agentur, die Entwicklungszeiten und -kosten zu minimieren. Dazu gehört ein konvertierendes UX / UI Konzept, ein modernes Design, eine saubere Programmierung sowie erfolgsorientierte Vermarktung.

Wieso sind Online-Plattformen für viele Experten das Geschäftsmodell der Zukunft? Dimitri Haußmann: In den vergangenen Jahren konnten Online-Plattformen gleich mehrere Märkte revolutionieren. Unternehmen mit Geschäftsmodellen wie AirBnB, Uber, Coursera und ImmobilienScout24 haben ihre jeweiligen Branchen auf ein komplett neues Niveau gebracht, indem sie den direkten Austausch zwischen Anbieter und Kunden ohne Mittelsmänner und Drittanbieter ermöglichen. Ferner können diese Plattformen mit einer unbegrenzten Auswahl an Dienstleistungen und Produkten für den Kunden überzeugen und das Sortiment wird stetig erweitert. Ferner werden von den bestehenden wie auch von neuen Anbietern fast täglich neue Märkte erschlossen.

Fyndery ist eine erfolgreiche Plattform für Kurse, Workshops und Events rund um das Thema Healthy Living. Im Jahr 2018 hat Fyndery den ERGO Award #DeinWeg gewonnen und ist heute eine der marktführende Plattformen in Deutschland für die Vermittlung von Kursen, die Kursteilnehmer und Lehrer miteinander verbindet. Mittlerweile hat Fyndery auch ein innovatives Buchungstool entwickelt, welches die Arbeitsweise von Kursvermittlern bzw. Lehrkräften deutlich optimiert und die Last des Buchungsmanagements enorm vermindert.

Auf welche Probleme ist Raphael bei der Erstellung seiner Online-Plattform gestoßen?

"Ich hatte eine innovative Geschäftsidee, jedoch fehlten mir nicht nur die technischen Kenntnisse, sondern auch ein strukturierter Plan, wie ich diese genau umsetze und auf den Markt bringe. Zudem war mir nicht bekannt, wie ich die ersten Nutzer gewinnen sollte, welche den Kern der Plattform aufbauen sollten. Weitere Aspekte der Best-Practices im Online Plattform Bereich wie der aktuelle Stand von UX / UI Design, Zahlungsabwicklungen und Automatisierung der Prozesse waren mir fremd. Ich benötigte wirklich einen Partner, der sich schon mehrmals mit dem Thema beschäftigt hat und der genau weiß, was funktioniert und was nicht.”

Wie hat sich Raphael für eine Zusammenarbeit mit Shopboostr entschieden?

"Schon im ersten Beratungsgespräch war ich begeistert und wusste, dass Shopboostr wirklich über eine tiefgehende Expertise im Online Plattform Bereich verfügt. Innerhalb einer Stunde wurde mir ein strukturierter Plan vom Geschäftsführer Dimitri Haußmann präsentiert. Nach der Besprechung meines Konzeptes wurden alle Bestandteile zeitlich geplant und die gesamte Umsetzung auf vier Monaten geschätzt, was auch eingehalten wurde.”

Raphael berichtet, dass die Entscheidung für einen Partner für die Umsetzung von Fyndery von mehreren Aspekten abhing. Einer der wichtigsten Aspekte war, dass ein Ansprechpartner während aller Projektphasen stets zur Verfügung stand. Noch wichtiger war ihm aber, dass es zu einem produktiven Austausch während der Konzeptionsphase kam - auch wenn seine Ideen und Vorstellungen teilweise infrage gestellt wurden:

"Das Shopboostr Team war immer erreichbar und stand mit seiner Erfahrung auch bei der Entwicklung des Geschäftsmodells mit Rat und Tat zur Seite. Das hat uns besonders am Anfang enorm geholfen, um unser Geschäftsmodell zu professionalisieren. Wir sind mit einer vagen Idee gekommen, welche von Shopboostr kritisch analysiert und mit mehreren Verbesserungsvorschlägen weiterentwickelt wurde.”

Ein wichtiger Aspekt war für uns aber natürlich auch die Qualität. Ein modernes Design und eine saubere Programmierung sind der Kern jeder Online Plattform und waren für Raphael ein Muss bei der Entwicklung seines eigenen Portals - ein Kriterium, welches bereits für die erste Version der Software galt.

“Die Design- und Entwicklungsphasen haben insgesamt drei Monate gedauert. Nach der Erstellung des Designs haben wir ein paar Feedbackschleifen umgesetzt - dabei wurden unsere Wünsche berücksichtigt und das Ergebnis entsprach genau unseren Vorstellungen. Parallel dazu wurden die grundlegenden Funktionen der Plattform entwickelt, was sehr effizient aus zeitlicher Sicht war.”