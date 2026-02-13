Energiesparmesse 2026: Wir bauen dein Haus!

Auf der Energiesparmesse fällt der Startschuss für dein Neubau- oder Sanierungsprojekt. Hier findest du alle Produkte, Kontakte sowie Informations- und Beratungsangebote unter einem Dach. Holen Sie sich einen Überblick über Energiespar-Maßnahmen, klimafreundliches Heizen, Eigenstromerzeugung, Energiemanagement, Energiefragen beim Wohnen, Bauen & Sanieren sowie aktuelle Förderungen u.v.m.

Warum ihr die Messe auf keinen Fall versäumen dürft? Namhafte Marken, viele neue Firmen, die noch nie in Wels ausgestellt haben, dazu spannende Vorträge und unabhängige Energie- und Förderberatung – nur einige wenige Gründe, warum dein Projekt mit dem Messebesuch starten sollte. Profitiere von der größten Auswahl unter einem Dach!

Bau-Bereich mit starken Themen Im Mittelpunkt stehen 2026 Themen wie Smart Building, Smart Living, nachhaltiges Sanieren und modernes Interieur. Vom Heizsystem, Klimagerät, Photovoltaik, Fenster, Wärmedämmung, Ziegel, Fertighäuser, Badezimmer, Küche, Wohnzimmer, Alarmanlagen, Smart Home bis hin zum E-Auto bietet die Energiesparmesse das umfassende Paket getreu des Mottos: „Hier baust du dein Haus!“

Rahmenprogramm für das Plus an Information Eröffnung der Messehalle 22 und der Energiesparmesse auf der Messebühne in Halle 22 mit hochkarätigen Gästen am 27. Februar um 10 Uhr Bau Arena – Unabhängige Tipps von Experten in interaktiven neuen Formaten

Die Bühne „Nachhaltig Sanieren und Bauen“: hier stehen aktuelle Trends, Innovationen und praxisnahe Lösungen im Mittelpunkt - kompakt, informativ und am Puls der Zeit.

Neu: „Sonderschau der Fertighäuser – innovative Wohnträume entdecken“ in Kooperation mit dem Österr. Fertighausverband und dem Musterhauspark

Aufgekocht wird an allen Tagen in der „ Cookingstation powered by P.MAX “

fachkundige Informationen bietet die Interieur-Lounge

Pflichttermin für Bauherren und Profis Mit rund 400 Ausstellern und einem umfangreichen Rahmenprogramm ist die Energiesparmesse Österreichs wichtigste Fachmesse – und das seit inzwischen 40 Jahren. Wer 2026 bauen oder sanieren möchte, findet hier alle Produkte und Beratung – direkt von den Unternehmen, aber auch von unabhängigen Beratungseinrichtungen wie etwa dem OÖ Energiesparverband, der OÖ Bauakademie, WKO Landesinnung Bau, dem BIC, klima:aktiv sowie vielen weiteren wichtigen Fachverbänden.

NEU: E-Car Days Elektromobilität zum Anfassen auf der Energiesparmesse Wer bereits eine Photovoltaik-Anlage und Smart-Home-Systeme nutzt oder für das neue Eigenheim plant, findet bei den E-Car Days die logische Fortsetzung eines nachhaltigen und vernetzten Energiesystems – vom eigenen Dach bis zur Straße. Die Energiesparmesse zeigt praxisnah, wie Elektromobilität optimal mit erneuerbaren Energien und intelligenter Gebäudetechnik vernetzt werden kann. Zusätzlich bietet der OÖ Energiesparverband unabhängige und produktneutrale Informationen rund um Elektromobilität, Ladeinfrastruktur und Energiemanagement. Dies ermöglicht eine fundierte Entscheidungsgrundlage für alle, die sich mit dem Thema Elektromobilität beschäftigen.

Energiesparmesse 2026 mit E-Car-Days 27. Februar – 1. März täglich von 9–17 Uhr Messe Wels www.energiesparmesse.at

Warum hingehen? Top-Beratung zu Neubau & Sanierung

Klimafreundliche Heizsysteme, Energiesparen, Förderinfos

Neue „E-Car-Days“ mit E-Autos, Laden & Smart-Home-Vernetzung

Unabhängige Expertentipps in der Bau Arena & auf der Nachhaltigkeits-Bühne

Coole Sonderschau der Fertighäuser – ideal zum Inspirationen sammeln Mit rund 400 Ausstellern ist die Energiesparmesse der beste Ort, um euer Projekt 2026 zu starten – egal ob’s ums erste Zuhause, Ausbau oder Renovieren geht.