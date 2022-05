Einreise in die USA: Das benötigen Reisende aus Österreich

In Ausnahmefällen ein Visum beantragen

In der Regel reicht ESTA aus. Möchten Reisende länger als 90 Tage in den USA bleiben, dann ist es erforderlich, ein Visum zu beantragen. Gleiches gilt für Personen, die nach Februar 2011 in einem dieser Länder waren: Iran, Somalia, Sudan, Nordkorea, Syrien, Jemen, Libyen oder Somalia. Um ein Visum sollte sich auch bemüht werden, wenn der ESTA-Antragssteller nicht alle Sicherheitsfragen im Formular mit Nein beantworten kann. Unabhängig von der Art der Einreisegenehmigung sind ein Impfnachweis gegen Corona und ein gültiger Corona-Test unabdingbar.