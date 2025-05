Ein Platz für Leben: Hoffnung für Menschen auf der Flucht

Plan International ist als eines der ältesten Kinderhilfswerke in mehr als 80 Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas tätig – unabhängig von Religion und Politik. Mädchen und Buben sollen weltweit die gleichen Rechte und Chancen haben und ihre Zukunft aktiv gestalten. Um das zu erreichen, setzen wir in unseren Partnerländern effizient und transparent Projekte zur nachhaltigen Gemeindeentwicklung um und reagieren schnell auf Notlagen und Katastrophen, die das Leben von Kindern bedrohen. In mehr als 80 Ländern arbeiten wir Hand in Hand mit Kindern, Jugendlichen, Unterstützenden und Partnern jeden Geschlechts, um unsere globalen Ziele zu erreichen. Die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen bestärken uns in unserem Engagement.