Ein Ort zum Durchatmen: Winter im Falkensteiner Hotel Bad Leonfelden

Wer hier ankommt, spürt sofort die Ruhe des winterlichen Mühlviertels. Klare Luft, verschneite Wälder und weite Ausblicke schaffen den Rahmen für eine Auszeit, die lange nachwirkt. Und weil gutes Essen wesentlich zum Wohlbefinden beiträgt, begleitet das Wohlfühlpaket mit drei frisch zubereiteten Mahlzeiten die Gäste durch den Tag. Am Morgen duftet es nach frischem Brot aus der Bäckerei Ritter in Bad Leonfelden, die Eier werden nach Wunsch zubereitet, pflanzliche Alternativen ergänzen das Frühstück stimmig. Zu Mittag lädt die leichte Wohlfühl-Jause mit Suppen, Salaten und kleinen warmen Gerichten zu einer genussvollen Pause ein. Abends runden saisonale Mühlviertler Kreationen und das tägliche Show-Cooking-Erlebnis den Tag wohltuend ab.

Aktiv in der Natur Rund um das Hotel zeigt sich die Region im Winter von ihrer schönsten Seite. Zahlreiche Wege führen durch verschneite Wälder und über sanfte Hügel – ideal für Spaziergänge oder Winterwanderungen. Wer gerne sportlich unterwegs ist, findet am Sternstein Langlaufloipen für aktive Erholung.

Wärmende Stunden im Acquapura Natur SPA Wenn die Wangen nach einem Tag draußen noch rosig glühen, wartet das 2.500 m² große Acquapura Natur SPA als wärmender Gegenpol. Innen- und Außenpool, großzügige Ruhezonen und hochwertige Signature Treatments schaffen einen Rückzugsort, der sich ganz dem Loslassen widmet. Ein besonderes Highlight ist die größte freistehende Hoteleventsauna Oberösterreichs – das Herzstück des neuen Saunagartens. Hier werden Aufgüsse zu Erlebnissen: Musik, Licht und hochwertige Bio-Öle erfüllen den Raum, während erfahrene Sauna-Meister_innen und regelmäßig eingeladene Gastaufgießer abwechslungsreiche Themenaufgüsse gestalten. Mal ruhig und meditativ, mal kraftvoll und energiegeladen – jeder Saunagang erzählt seine eigene kleine Geschichte.

Wintersonnenwende im Mühlviertel – Yoga, Ritual, Transformation. Rund um die Wintersonnenwende zeigt sich das Mühlviertler Lebensgefühl von seiner besonders stimmungsvollen Seite. Vom 18. bis 21. Dezember 2025 lädt das Hotel zu einem kleinen Auszeit-Retreat mit Studio Herzfeld ein – mit Yoga-Flows, Räucherritualen und Klangreisen, inspiriert von nordischem Hygge und alten Bräuchen rund um die längste Nacht des Jahres. Eine Gelegenheit, Altes loszulassen, neue Kraft zu schöpfen und die besondere Ruhe des Winters zu spüren. Ein einzigartiges Erlebnis für alle, die bewusst in die neue Jahreszeit starten möchten.

