Ein Lichtlein kommt selten allein

Wenn die Tage kürzer werden und die Stadt im Abendlicht versinkt, beginnt jene Zeit, in der Licht eine besondere Rolle spielt. Wärme, Geborgenheit und Vorfreude auf das Fest – all das spiegelt sich in der Weihnachtsbeleuchtung von derLESO wider. Das Wiener Unternehmen verwandelt Straßen in funkelnde Winterlandschaften, Plätze in festliche Treffpunkte und Schaufenster in glanzvolle Bühnen. Ob in Innenstädten, Hotels, Einkaufszentren oder privaten Gärten – die Lichtkonzepte von derLESO schaffen Atmosphäre und machen Orte erlebbar. Denn Licht ist weit mehr als Dekoration: Es ist ein emotionales Erlebnis, das Menschen verbindet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © RICHARD LESONITZKY

Tradition & Innovation Seit über zwei Jahrzehnten gilt derLESO als Pionier im Bereich hochwertiger LED-Weihnachtsbeleuchtung. Energieeffizient, langlebig und ressourcenschonend verbinden die Systeme modernste Technik mit stimmungsvoller Ästhetik. Die LED-Systemlichterketten sind in drei verschiedenen Lichtfarben erhältlich – vom klassisch warmweißen Glanz über ein belebendes Warmweiß bis hin zu Eisweiß, das natürliche Schnee- und Eiseffekte erzeugt. Damit gelingt der Brückenschlag zwischen traditioneller Lichtromantik und zeitgemäßem Umweltbewusstsein. Der Fokus liegt dabei stets auf Langlebigkeit, Wiederverwendbarkeit und einem harmonischen Gesamteindruck.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © RICHARD LESONITZKY Festliche Akzente machen Gärten zu Blickfängen.

Licht mit Charakter Von der ersten Idee über das Design bis zur Installation begleitet derLESO seine Kundinnen und Kunden mit Erfahrung, Kreativität und technischer Präzision. Gemeinden, Hotels, Gastronomiebetriebe und Unternehmen profitieren von maßgeschneiderten Gesamtkonzepten, die Marken und Orte ins beste Licht rücken – zuverlässig, ästhetisch und eindrucksvoll. Auch für den privaten Bereich entstehen individuelle Lichtarrangements, die das Zuhause in eine Oase von Wärme und Wohlgefühl verwandeln.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © RICHARD LESONITZKY Weihnachtsbeleuchtung: Strahlend schön und effizient

Knowhow trifft Passion In der Weihnachtszeit entfaltet Licht eine besondere Magie: Es bringt Menschen zusammen, weckt Erinnerungen und lässt Alltägliches im Glanz des Besonderen erstrahlen. Jede Installation von derLESO ist darauf ausgelegt, Momente des Staunens zu schaffen – authentisch, wirkungsvoll und nachhaltig. Das umfangreiche Weihnachtsbeleuchtungsprogramm vereint trendbewusstes Design mit Verantwortung gegenüber Umwelt und Ressourcen. Ziel ist es, Orte zum Strahlen zu bringen – und damit Weihnachten sichtbar, spürbar und unvergesslich zu machen.