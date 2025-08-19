Eigenen Coin erstellen: So wird's gemacht

Einen eigenen Coin bzw. Token erstellen: das Wichtigste in Kürze Ein Token oder ein Coin ist eine virtuelle Währung, die vollständig digital ist und nur im Internet existiert. Sie nutzt die Blockchain für Transaktionen. Die Entwicklung einer eigenen Blockchain bzw. eines eigenen Coins wie Bitcoin oder Ethereum ist zeitaufwendig und kostenintensiv. Möchten Sie einen eigenen Coins erstellen, benötigen Sie daher in der Regel ein ICO oder ein STO für die Finanzierung. Jede Kryptowährung benötigt eine Blockchain. Diese müssen Sie selbst entwickeln. In einigen Fällen ist es aber möglich, statt einen Coin ein Token zu entwickeln. Dieser kann dann eine existierende Blockchain, etwa die Binance Smart Chain oder die Ethereum Blockchain nutzen. Einen eigenen Coin erstellen: Was ist eine Blockchain überhaupt?

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © blockchainagentur.de

Bei der Blockchain handelt es sich um ein dezentrales Netzwerk aus mehreren Servern. Dezentral bedeutet, dass sich die Server an unterschiedlichen Orten befinden. Fällt einer der Server aus, können die anderen Server die Arbeit übernehmen. Damit ist die Blockchain redundant und sicher. Gleichzeitig ist sie transparent und alle Transaktionen lassen sich einfach nachverfolgen. Ein weiterer Vorteil der Blockchain ist, dass sie nicht ohne Weiteres manipuliert werden kann. Einmal auf ihr gespeicherte Transaktionen lassen sich nicht löschen oder verändern. Alle Informationen werden auf sogenannten Blöcken mit einem Hash gespeichert. Diese sind unveränderbar. Möchten Sie einen Eintrag auf einem Block ändern, dann muss ein komplett neuer Eintrag mit den aktualisierten Daten erstellt werden. Das macht die Blockchain besonders sicher, da es schwierig ist, Transaktionen zu fälschen oder zu manipulieren. Einer der größten Vorteile der Blockchain Technologie und ihrer Tokens, die Sie bei der Erstellung Ihres Coins im Hinterkopf behalten sollten. Erstellung einer eigenen Kryptowährung: diese Dinge müssen Sie beachten Möchten Sie eine eigene Kryptowährung erstellen, dann sollten Sie für den eigenen Token die folgenden Dinge beachten. Sie müssen sich zunächst Gedanken darüber machen, ob ein eigener Coin mit eigener Blockchain erforderlich ist oder nicht. In vielen Fällen reicht ein Token auf einer bestehenden Blockchain aus. So sparen Sie Zeit und Geld. Möchten Sie hingegen einen eigenen Coin erstellen, dann müssen Sie sich Gedanken über die Funktionen machen. Sollen Smart Contracts genutzt werden? Wie soll die Finanzierung erfolgen? Verfügen Sie über die erforderlichen Entwickler? All diese Fragen müssen Sie sich stellen, um auf ein solides Konzept für Ihren Coin zu kommen. Allem voran die Frage, ob Sie einen Coin oder einen Token erstellen möchten. Insbesondere für einen Coin gelten zudem rechtliche Anforderungen, die Sie erfüllen müssen. Weitere Dinge, die es zu beachten gilt, sind Fragen wie nach der Blockchain. Hier können Sie zwischen ERC-20 bzw. Ether und der Binance Smart Chain BSC wählen. Welchen Coin erstellen? Utility Token vs. Security Token

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © blockchainagentur.de

Eine wichtige Frage, die Sie sich zu Beginn stellen müssen, ist, welchen Token Sie erstellen möchten. Sie haben die Wahl zwischen dem gängigen und weniger aufwendigen Utility Token und dem Security Token. Für die meisten Projekte ist ein Utility Token ausreichend. Er ist einfach zu erstellen und es gibt nur wenige rechtliche Anforderungen, die der Coin erfüllen muss. Er wird für die meisten Projekte verwendet. Der Security Token auf der anderen Seite ist vergleichbar mit Aktien. Er gibt den Investoren Anteile an dem Projekt und zahlt jährliche Dividenden aus. Ferner ist der Security Token sicherer, unterliegt jedoch strengeren Kontrollen und muss viele rechtliche Anforderungen erfüllen. Er ist dabei auch aufwendiger zu entwickeln. Für einige Projekte kann es sinnvoll oder gar notwendig sein, sowohl einen Security Token also auch einen Utility Token zu erstellen. In diesem Fall sind Kosten und Aufwand besonders hoch. Sie sollten diesen Weg daher nur geben, wenn es wirklich sinnvoll ist und es keinen andere Möglichkeit gibt, Ihr Vorhaben umzusetzen. Die Finanzierung um eine Kryptowährung zu erstellen Ein weiterer wichtiger Faktor für die Erstellung eines Coins ist die Finanzierung. Hierzu fallen nicht unerhebliche Kosten an. Die gute Nachricht ist, dass Sie diese nicht komplett allein stemmen müssen. In der Regel reicht es, dass Sie das Kapital für den Start mitbringen. Sie müssen einen funktionierenden Prototypen und eine Infrastruktur schaffen. Ist das erledigt, dann können Sie das restliche Kapital über Investoren erhalten. Hierfür müssen Sie ein ICO oder ein STO durchführen. In diesem Vorverkauf erhalten Sie im Idealfall die notwendigen Einnahmen, um die Entwicklung zu beginnen. Damit sich Investoren für das Vorhaben interessieren, ist ein Whitepaper erforderlich, welches das Projekt beschreibt. Die meisten neuen Coins nutzen ein Initial Coin Offering oder ICO für Utility Tokens und ein Security Token Offering oder STO für einen Security Token, um die notwendigen finanziellen Mittel zu erhalten. Eigene Währung erstellen: Was möchten Sie erreichen?

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © blockchainagentur.de

Ebenfalls eine Frage, die Sie sich stellen müssen, ist die Art des Coins oder was Sie mit der Währung erreichen möchten. Möchten Sie ein ernsthaftes Projekt mit Smart Contracts und dApp umsetzen? Oder handelt es sich eher um einen Spaß oder um ein Hobby, zum Beispiel um einen Shitcoin? Je nachdem, wie ernst und wie groß ihr Vorhaben sein soll, umso gründlicher muss es geplant werden, umso aufwendiger wird es und umso höher sind die Kosten. Erstellen eines Tokens: die Programmierung Die Programmierung des Coins ist der wichtigste und wohl auch der aufwendigste Schritt. Hier wird der eigentliche Coin erstellt. Sie müssen sich hierfür auf eine Programmiersprache festlegen, wissen, welche Funktionen der Coin erfüllen soll und benötigen ein Entwicklerteam, welches beim Erstellen des Coins hilft und Erfahrung mit der Erstellung einer Kryptowährung und Blockchains hat. All das wirkt sich auf die Kosten für die Erstellung des Coins aus. Planung des ICO oder STO für den neuen Token Haben Sie den Coin soweit geplant, dann müssen Sie sich um die Planung des ICO oder STO kümmern, um die Finanzierung sicherzustellen. Dies ist ebenfalls ein aufwendiges Verfahren und hier ist viel Fachwissen erforderlich, um Investoren von Ihrem Vorhaben zu überzeugen. Die Entscheidungen hier wirken sich auch auf die Kosten aus. Es ist wichtig, in Schritten zu planen, die sich auch finanzieren lassen. Sie dürfen sich auf keinen Fall finanziell übernehmen. Marketing und Promotion bei Anlegern

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © blockchainagentur.de

Schließlich bleibt noch das Marketing. Nach oder am besten bereits vor dem Start Ihres STO, ICO oder Shitcoins müssen Sie diesen bei den Investoren anpreisen. Nur wenn diese mit dem Coin vertraut sind und wissen, welche Ziele Sie verfolgen, sind sie auch bereit, in den Coin zu investieren. Hierfür ist in der Regel eine professionelle Werbeagentur erforderlich, die sich mit Kryptowährungen auskennt. Erstellen einer Kryptowährung: einfacher mit einer Agentur Das Erstellen einer Kryptowährung erfordert viel Fachwissen in unterschiedlichen Bereichen, für die Erstellung des Tokens und der Infrastruktur. Die Entwickler müssen mir der Programmiersprache Solidity vertraut sein und weitere Sprachen kennen. Das Marketing und die Projektplanung erfordern Fachwissen aus der Krypto Szene. Die Erstellung einer Kryptowährung ist zudem kostspielig und mit Risiken verbunden. Möchten Sie eine Blockchain entwickeln, empfehlen wir daher die Zusammenarbeit mit einer professionellen Krypto-Agentur, wie Krypto Vergleich. Wir sind einer der Marktführer im Raum D-A-CH und haben bereits über 100 erfolgreiche Projekte betreut. Wir kennen uns in der Szene aus und verfügen zudem über das erforderliche Personal sowie über die notwendigen Kontakte, um Ihr Projekt zu unterstützen. Zusammenfassung und Fazit

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © blockchainagentur.de