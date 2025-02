Dr. Karoline Wenzel – Botulinumtoxin bei neurologischen Erkrankungen

Dr. Karoline Wenzel, Neurologin aus Graz, hat sich die Botulinumtoxintherapie spezialisiert, die bei zahlreichen neurologischen Erkrankungen wirksam sind, insbesondere wenn diese mit muskulären Fehlfunktionen verbunden sind. Während viele Menschen Filler- und Injektionsbehandlungen in erster Linie mit ästhetischen Anwendungen, wie der Faltenreduktion, in Verbindung bringen, spielen sie in der medizinischen Praxis eine weitaus bedeutendere Rolle.

Die von Dr. Wenzel eingesetzte Methode blockiert vorübergehend die Übertragung von Nervenreizen auf die Muskulatur, wodurch sich überaktive Bereiche beruhigen und unwillkürliche Muskelkontraktionen reduziert werden. Diese Effekte sind zeitlich begrenzt, halten aber in der Regel drei bis vier Monate an, bis die Nervenverbindungen wiederhergestellt sind und die normale Muskelfunktion zurückkehrt. Für Menschen, die an neurologischen Erkrankungen leiden, die mit Muskelkrämpfen oder erhöhtem Tonus einhergehen, stellt diese Behandlung oft die bevorzugte Option dar.