DIGITAL X – Wo KI auf Führung, Verantwortung und Zukunft trifft

Künstliche Intelligenz ist längst kein Zukunftsthema mehr. Sie entscheidet über Effizienz, Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit ganzer Branchen. Doch während Algorithmen immer leistungsfähiger werden, wächst die Unsicherheit vieler Unternehmen: Wie viel Verantwortung darf – und muss – man Maschinen geben? Welche Rolle bleibt dem Menschen in einer zunehmend automatisierten Welt? Genau diese Fragen macht die DIGITAL X 2026 zum Thema. Am 11. März 2026 wird die Wiener Marx Halle zum Schauplatz einer Debatte, die weit über Technologie hinausgeht. Unter dem Motto „Digital Heartbeat“ bringt Europas größte branchenübergreifende Digitalisierungsinitiative Entscheider:innen, Expert:innen und Praktiker:innen zusammen, um zu diskutieren, wie KI sinnvoll, verantwortungsvoll und wirtschaftlich wirksam eingesetzt werden kann.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © T-Systems

Vom KI-Hype zur Umsetzung Während sich die technologische Leistungsfähigkeit von Künstlicher Intelligenz rasant entwickelt, zeigt die Praxis ein klares Bild: Die größten Hürden liegen selten in der Technologie selbst. Viel häufiger scheitern KI-Projekte an fehlender Organisation, unklaren Zielen oder überzogener Erwartungen. Hier setzt Hermann del Campo, AI QUEEN und Technical Lead AI, an. Auf der DIGITAL X plädiert er für einen Perspektivenwechsel: Das Problem ist nicht die KI, sondern der Umgang mit ihr. Seine These: „Unternehmen scheitern nicht an der KI, sondern an Menschen, die glauben, sie verstanden zu haben.“ Die Kluft zwischen Vision und Realität entsteht durch Prozesse, Menschen und Systeme, die nicht für den Einsatz von KI konzipiert wurden. In seiner Keynote „Hands on: KI-Strategie – So packst du’s richtig an!“ beleuchtet er, wie Unternehmen diesen Gap schließen können – mit pragmatischen Strategien und ehrlichen Einblicken in Projekte, die produktiv gescheitert sind und genau dadurch wertvolle Erkenntnisse geliefert haben. Seine zentrale Botschaft: Nachhaltiger KI-Erfolg entsteht nicht durch technische Perfektion, sondern durch bewusste Führung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Regina Behm Photography Hermann del Campo

Mensch versus Maschine? Während del Campo den Blick auf die unternehmerische Umsetzung richtet, ergänzt Dr. Henning Beck, die Perspektive um die wissenschaftliche Dimension. In seiner Keynote „Gehirn versus. Künstliche Intelligenz“ wirft Beck einen Blick auf mögliche Zukunftsszenarien, in denen KI den Menschen in einzelnen kognitiven Leistungen überholt. Das menschliche Gehirn, so Beck, ist nicht auf maximale Effizienz optimiert, sondern auf Flexibilität, Kreativität und Kontextverständnis. Während KI Muster erkennt und Wahrscheinlichkeiten berechnet, entsteht menschlicher Fortschritt oft durch Umwege, Irritationen und das bewusste Brechen von Regeln. Seine Botschaft: Je besser Maschinen werden, desto entscheidender wird das, was sie nicht können.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © T-Systems Dr. Henning Beck

Erleben, Verstehen, Anwenden Ergänzt wird das Programm der DIGITAL X 2026 durch inspirierende Masterclasses, vielseitige Showcases von SD-X bis Satelliten-Anwendungen sowie innovative Partner-Lösungen. Am „Digital Playground“ werden Anwendungen live erlebbar: von immersiven TV-Erlebnissen mittels VR-Brille, über smarte Logistik-Anwendungen bis hin zu Vitality Checks über einen Spiegel. „Mit dem zunehmenden Einsatz von KI wächst auch die Verantwortung für Sicherheit. KI kann nur dann echten Mehrwert schaffen, wenn sie von Beginn an transparent und vertrauenswürdig eingesetzt wird“, betont Christopher Ehmsen, CEO von Telekom Security. Die DIGITAL X geht damit über Inspiration hinaus und liefert konkrete Orientierung für Unternehmen. Sie zeigt, welche Kompetenzen künftig entscheidend sind und wie technologische Leistungsfähigkeit sinnvoll mit menschlichen Stärken verbunden wird. „Digitale Transformation gelingt nur dann nachhaltig, wenn ein klares Ziel, Technologie und die entsprechende Organisation zusammengedacht werden“, sagt Peter Lenz Managing Director von T-Systems Austria. „Die DIGITAL X in Wien zeigt, wie Unternehmen KI nicht nur einsetzen, sondern strategisch steuern und langfristig wirksam machen können.“

Die Zukunftsmesse für Entscheider:innen und Visionär:innen Die DIGITAL X ist mehr als ein Technologie-Event. Sie ist ein Ort des Dialogs über Verantwortung, Führung und Zukunftsfähigkeit. „Wir bringen Menschen, Ideen und Technologien zusammen und machen Digitalisierung greifbar. Unternehmen sollen die Chancen neuer Technologien strategisch nutzen können, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben “, so Werner Kraus, CCO Business Magenta Telekom.