Die DIGITAL X kommt am 10. April 2025 nach Wien mit Keynotes, Use Cases und Masterclasses zur Digitalisierung.

DIGITAL X in Wien: Die digitale Zukunft live erleben

Am 10. April 2025 verwandelt sich die Wiener Stadthalle in das Epizentrum der Digitalisierung: Unter dem Motto „Ready for Impact“ bringen T-Systems, Magenta Telekom und Telekom Security die renommierte Zukunftsmesse der Deutschen Telekom - die DIGITAL X - erstmals nach Wien. Die Besucher erwartet ein erstklassiges Programm mit inspirierenden Keynotes, innovativen Use Cases und interaktiven Masterclasses. DIGITAL X macht Digitalisierung greifbar Konkrete Anwendungsfälle zeigen eindrucksvoll den digitalen Wandel in der Praxis. „Digitalisierungslösungen sind der entscheidende Game Changer in einer immer komplexeren Welt“, betont Peter Lenz, Managing Director von T-Systems Austria. „Themen wie Cloud, SAP, Automatisierung, KI und Cyber Security müssen auf der Agenda jedes Unternehmens stehen. Wie das echten Mehrwert schafft, zeigen wir am 10. April mit integrierten ICT-Lösungen für eine nachhaltige Transformation.“

© T-Systems Wien als Digital-Hotspot: Peter Lenz, Managing Director von T-Systems, betont die Bedeutung der DIGITAL X für Innovation, Vernetzung und die digitale Zukunft Europas.

Wien als Knotenpunkt der digitalen Zukunft Die Wahl Wiens als Standort unterstreicht die wachsende Bedeutung der Digitalisierung in Europa. Mit einer dynamischen Wirtschaft, führenden Innovationstreibern und einer zentralen Lage wird die Stadt zum Hotspot für digitale Zukunftsthemen. Werner Kraus, CCO Business bei Magenta, hebt hervor: „Als Treiber der digitalen Zukunft bringen wir Unternehmen zusammen, um voneinander zu lernen und gemeinsam an den Herausforderungen der digitalen Transformation zu arbeiten. Es geht um die Stärkung lokaler Netzwerke und das Schaffen praxisorientierter Ansätze zur Gestaltung des Fortschrittes."

© Magenta Werner Kraus, CCO Business bei Magenta, sieht Wien als idealen Standort für die DIGITAL X – ein Treffpunkt für Innovation, Vernetzung und digitale Zukunftsgestaltung.

Programm vereint Megatrends mit Keynotes, Masterclasses und Partnertalks Neben den Keynotes von Yaël Meier, Mitgründerin von ZEAM und Expertin für die Generation Z, sowie Hanno Settele, Journalist und Moderator, sorgt Digitalmagier Simon Pierro mit seiner einzigartigen Performance „Magie mit KI“ für Staunen. Er verbindet Zauberkunst mit künstlicher Intelligenz und stellt die magischen Fähigkeiten von ChatGPT auf die Probe. In der Masterclass „KI, Cloud & Chaos: Zukunft oder Risiko?“ beleuchten Jürgen Hirsch und Martin Moldaschl von T-Systems die zentralen Schritte auf dem Weg zur erfolgreichen KI-Integration. Von der Identifikation relevanter Use Cases über technische und regulatorische Herausforderungen bis hin zu den Auswirkungen des EU AI Act – die Session bietet wertvolle Orientierung für Unternehmen. Egal, ob Einsteiger oder Fortgeschrittene: Die Teilnehmenden erfahren, welche Herausforderungen sie erwarten und wie sie Künstliche Intelligenz strategisch und gewinnbringend in ihre Geschäftsprozesse einbinden können.

© T-Systems Simon Pierro verzaubert mit KI-Magie.

Automatisierung und Künstliche Intelligenz im Fokus Unter dem Schwerpunkt Automatisierung präsentiert T-Systems eine Vielzahl innovativer Use Cases. Ein Highlight ist „Daten statt Dokumente“, dieser Use Case zeigt, wie papierbasierte Dokumente durch intelligente Prozessautomatisierung in nutzbare Daten umgewandelt werden. Ein weiteres Beispiel ist der „Kundenradar“ – eine KI-gestützte Lösung, die aus der Flut verfügbarer Informationen die relevantesten Nachrichten für Geschäftstermine herausfiltert. Online publizierte Artikel werden automatisch analysiert, kompakt zusammengefasst und anhand eines Ratings bewertet. Das spart Zeit, steigert die Effizienz und ermöglicht eine gezielte, personalisierte Kundenansprache. Gezeigt wird auch die von Telekom Security entwickelte Applikation „Fischfang Plattform“, die eine Live-Analyse der digitalen Angriffsoberfläche von Unternehmen ermöglicht. Vor Ort haben Besucher:innen die exklusive Möglichkeit, einen Attack Surface Scan durchführen zu lassen – eine Echtzeitüberprüfung der aktuellen IT-Sicherheitslage. Anschließend erhält jeder Teilnehmer einen individuellen Bericht mit den Ergebnissen sowie konkreten Handlungsempfehlungen.

In der Telekom Security Masterclass werden aktuelle Bedrohungsszenarien, bewährte Schutzmechanismen und zukünftige Trends behandelt. Die Teilnehmer:innen erhalten praxisnahe Einblicke, wie Unternehmen sich effektiv vor digitalen Risiken schützen und ihre IT-Sicherheit nachhaltig optimieren können. KI-Avatar „Judy“ Ein weiteres faszinierendes Beispiel für den Einsatz künstlicher Intelligenz ist der KI-Avatar „Judy“. Dieser basiert auf GPT-4 und veranschaulicht, wie natürlich Maschinen mit uns kommunizieren. Lebensechte Bewegungen und Mimik schaffen dabei eine neue Dimension der Mensch-Maschine-Kommunikation. Technologie-Highlights von Magenta Telekom Magenta Telekom präsentiert eine breite Palette an Technologie-Highlights und praxisnahen Anwendungsszenarien. Von innovativen IoT-Lösungen bis hin zu SD-WAN – diese Technologien ermöglichen Unternehmen eine effizientere, sicherere und flexiblere digitale Infrastruktur. NB-IoT Satellite stellt zuverlässige Konnektivität auch in abgelegenen Regionen und Gebieten ohne Roamingabkommen sicher. Besonders in Bereichen der kritischen Infrastruktur bietet diese Hybrid-Technologie eine neue Dimension der Ausfallsicherheit. Innovative Partner und Technologien Zahlreiche Technologieunternehmen werden auf der DIGITAL X ihre neuesten Innovationen in den Bereichen Security, Cloud und digitale Infrastruktur präsentieren. Zu den Partnern zählen unter anderem Microsoft, Samsung, Amazon Web Services, DELL Technologies, Zoom, Palo Alto, Data Guard und viele mehr.

© T-Systems Journalist und Moderator Hanno Settele als Speaker bei der DIGITAL X gibt Einblicke in die digitale Zukunft.

Jetzt anmelden und dabei sein Die Digitalisierungsmesse bietet ein begrenztes Ticketkontingent. Unter www.digital-x.eu kann man sich registrieren und mit etwas Glück einen der begehrten Plätze ergattern. Digital X Wien 10. April 2025

14:00 bis 22:00 Uhr

Einlass ab 13:00 Uhr Stadthalle Wien, Halle F

Roland-Rainer-Platz 1

1150 Wien