Die Zukunft des Fitnesstrainings mit Bodystreet Viktring

Als Innovationstreiber in der Fitnessbranche bietet Bodystreet Viktring nicht nur EMS-Training, sondern auch smarte Trainingslösungen für moderne Bedürfnisse. Der Fokus liegt auf Zeitersparnis, Effektivität und personalisierten Einheiten – perfekt für alle, die Abnehmen, Muskelaufbau oder gezieltes Rumpftraining mit minimalem Zeitaufwand verbinden möchten.

EMS-Training bei Bodystreet: Rückentraining und Muskelaufbau

Die bewährte Elektro-Muskel-Stimulation (EMS) ist das Herzstück von Bodystreet. Elektrische Impulse aktivieren tief liegende Muskelschichten, stärken den Rumpf und verbessern die Körperhaltung. Diese Form von Rückentraining und Muskelaufbau ist besonders schonend und gleichzeitig intensiv – ideal auch für Menschen mit wenig Trainingserfahrung oder Zeit.

Von EMS-Training bis Virtual-Reality-Workouts

Von klassischen EMS-Einheiten bis zu Virtual-Reality-gestütztem Ausdauertraining bietet Bodystreet ein umfangreiches Repertoire. Programme wie Relax & Recovery fördern die Regeneration, während innovative Konzepte gezieltes Abnehmen, Rumpftraining und ganzheitliche Fitness unterstützen. Diese Bandbreite macht Bodystreet zur Benchmark im modernen Sport- und Trainingsbereich.

EMS & Epigenetik: Wissenschaft für deinen Trainingserfolg

Zahlreiche Studien belegen die Wirksamkeit von EMS im Hinblick auf Fettabbau, Muskelzuwachs und Rückengesundheit. Bodystreet geht noch einen Schritt weiter: Erste Pilotprojekte im Bereich Epigenetik liefern spannende Ansätze zur individuellen Trainingsoptimierung. Das Ergebnis: maßgeschneiderte Strategien für nachhaltige Fitness-Erfolge.

Bodystreet Klagenfurt-Viktring: Modernster Fitness-Technologie

Mit dem Re-Opening in Klagenfurt-Viktring öffnet Bodystreet ein neues Kapitel: Interessierte erwartet ein modernes Studio, das EMS-Training mit innovativer Technologie verbindet. Exklusive Schnupperangebote ermöglichen den direkten Einstieg in ein zeiteffizientes und wirkungsvolles Training – perfekt abgestimmt auf Muskelaufbau, Rückentraining und individuelle Ziele.

Wer sich für zukunftsorientiertes Fitnesstraining, effektives Rumpftraining oder nachhaltiges Abnehmen interessiert, findet unter www.bodystreet.at/studio/bodystreet-viktring alle Infos

Bodystreet Viktring/Urban Fitness KG

Thomas Alexander Urban, Geschäftsführer

Carolinenstraße 2/4

9073 Klagenfurt am Wörthersee/Viktring

0660 5142 777

thomas.urban@bodystreet.at/viktring@bodystreet.at

www.bodystreet.at/studio/bodystreet-viktring