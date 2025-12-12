Die TIGA Vertriebs GmbH bringt Novatio Qualität in Österreichs Betriebe

Die Anforderungen an Reparatur und Instandhaltung wachsen, sei es in der Industrie, im Gewerbe oder im Handwerk. Einen entscheidenden Beitrag zur Effizienzsteigerung und Kostenreduktion im täglichen Betriebsablauf leistet die TIGA Vertriebs GmbH. Als offizieller Vertriebspartner von Novatio macht das Unternehmen innovative Produkte und praxisnahen Service in Österreich breit verfügbar.

Vielseitiges Sortiment: Novatio-Produkte für Reparatur und Instandhaltung

Der Markt für Reparaturmaterialien ist vielfältig, doch die TIGA Vertriebs GmbH setzt mit ihrem umfassenden Angebot an hochwertigen Novatio-Produkten neue Maßstäbe. Zum Sortiment gehören unter anderem Rostlöser, Schmiermittel, Lösungsmittel und verschiedenste Kleber für unterschiedlichste Anwendungsszenarien. Für Betriebe mit hohen Ansprüchen an Hygiene und Effizienz stehen darüber hinaus spezielle Reiniger und Duftstoffe zur Verfügung. Die Qualität der Produkte sorgt dafür, dass viele Reparaturen schneller, einfacher und langlebiger ausfallen. Ein faktischer Vorteil für Kfz-Werkstätten, Fertigungsbetriebe und das Baugewerbe.

Erstklassiger Service: Beratung vor Ort als Erfolgsfaktor

Die bloße Auswahl an Spezialprodukten ist nicht das einzige Merkmal, das die TIGA Vertriebs GmbH in Österreichs Unternehmenslandschaft besonders macht. Entscheidend für viele Betriebe ist die persönliche Beratung direkt vor Ort. Mit einem Team aus Vertriebsexperten stehen kompetente Ansprechpartner zur Verfügung, die nicht nur auf Augenhöhe beraten, sondern auch konkrete Hilfestellungen bei kniffligen Reparaturfällen bieten. Die enge Kooperation mit Novatio, verbunden mit kontinuierlichen Weiterbildungen in der Novatio Akademie, gewährleistet aktuelles Fachwissen rund um technisch-chemische Werkstoffe.

Nachhaltige Qualität durch effizienten Ressourceneinsatz

Ein nicht zu unterschätzender Aspekt beim Einsatz von Spezialprodukten für die Reparatur und Instandhaltung ist deren Nachhaltigkeit. Dank hochwertiger Rezepturen und gesetzeskonformen Inhaltsstoffen können mit Novatio-Produkten nicht nur Ausfälle und Folgereparaturen vermieden werden. Eine effiziente Anwendung reduziert auch den Materialverbrauch, senkt Kosten und minimiert riskante Stillstandszeiten im Betriebsablauf. Der Fokus liegt auf Lösungen, die sowohl den wirtschaftlichen als auch den ökologischen Anforderungen moderner Unternehmen entsprechen.

TIGA: Wenn Feedback aus der Praxis zu Innovation wird

Die TIGA Vertriebs GmbH verfolgt einen praxisorientierten Ansatz und bringt sich durch unmittelbaren Kundenkontakt proaktiv bei der Weiterentwicklung ihres Angebots ein. Mitarbeitende holen regelmäßig Rückmeldungen ein, um neue Ideen aus dem Werkstattalltag und industriellen Anforderungen in Sortiments- und Serviceentscheidungen einfließen zu lassen. Die Resonanz aus Betrieben bestätigt, dass die Kombination aus Produktqualität und praxistauglicher Unterstützung die Betriebssicherheit erhöht und ungeplante Reparaturen minimiert.

Wachstum mit Plan: TIGA setzt auf Ausbau und Innovation

Das Wachstumskonzept der TIGA Vertriebs GmbH greift weit über die bestehenden Strukturen hinaus. Das Außendienstteam soll in den kommenden Jahren weiter aufgebaut werden, um noch mehr Regionen direkt betreuen zu können. Die mittelfristige Vision sieht zudem eine flächendeckende Versorgung Österreichs sowie den Schritt in neue Märkte, etwa nach Italien, vor. Mit dem Fokus auf technische Innovation und kundennahe Lösungen bleibt das Unternehmen ein gewichtiger Faktor für Qualitätsprodukte im Reparatur- und Wartungssegment.

Mehr zu Sortiment, Kontakt und aktuellen Angeboten finden Sie unter www.tiga.at.