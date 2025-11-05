Die „Normale Katastrophe“ im KunstHausWien

Wie gehen wir damit um, wenn die Katastrophe zum Normalzustand wird? In der ersten großen institutionellen Einzelausstellung des Künstlers Julius von Bismarck in Österreich widmet sich das KunstHausWien der menschlichen (Ohn-)macht im Angesicht der Klimawende.

Reagieren auf die „Normale Katastrophe“: Inmitten von Naturgewalten thematisiert die Ausstellung menschliche Hybris, Verantwortung und Handlungsmacht, und fordert dazu auf, mit neuem Blick die Möglichkeiten und Folgen unseres Tuns auf die Umwelt zu hinterfragen. Ob Brände, Blitzeinschläge oder Sturmwellen – die Auseinandersetzung mit Feuer oder Wasser in einer Lebensumwelt, die der Mensch zunehmend verändert, bildet den roten Faden der Ausstellung.