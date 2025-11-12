Die Koralmbahn als Meilenstein der Südstrecke

Mit der Koralmbahn beginnt ein neues Zeitalter im öffentlichen Verkehr im Süden Österreichs. Die neue Hochleistungsstrecke ermöglicht nie dagewesene Fahrzeiten zwischen Graz und Klagenfurt. Bis zu 250 km/h sind möglich. Gleichzeitig steigt die Streckenkapazität auf der Südstrecke schlagartig um rund 30 Prozent. Die Weststeiermark und Südkärnten sind wesentlich besser erreichbar– genauso wie unsere Nachbarländer. 27 Jahre haben tausende Menschen dafür gearbeitet und mit viel Innovation eine neue umweltfreundliche Lebensader geschaffen.

Höchste Ingenieurskunst und modernste Zugsicherung Mit einer Länge von 130 Kilometern ist die Koralmbahn die größte neu errichtete Bahnstrecke Österreichs seit mehr als 100 Jahren. Insgesamt liegen 12 Tunnel mit einer Gesamtlänge von 50 Kilometern entlang der Strecke. Herzstück ist der 33 Kilometer lange Koralmtunnel. Die Strecke ist mit modernster Zugsicherung ausgestattet: Mit dem European Train Control System (ETCS) lassen sich fahrende Züge kontinuierlich von außen überwachen und steuern.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ÖBB

Ein neuer Wirtschaftsraum Insgesamt wurden rund 5,9 Milliarden Euro in den Bau der neuen Strecke investiert und damit viele Tausende Arbeitsplätze und heimische Wertschöpfung geschaffen. Die Koralmbahn zählt damit zu den herausragendsten Infrastrukturprojekten Europas und lässt nun den zweitgrößten urbanen Ballungsraum Österreichs mit rund 1,1 Millionen Menschen entstehen. Damit zieht die Region mit deutschsprachigen Metropolen wie Berlin, Hamburg, München und Wien gleich und eröffnet die Chance auf neue wirtschaftliche Impulse. Als Teil des wichtigen internationalen Korridors „Ostsee – Adriatisches Meer“ verbindet sie wichtige Seehäfen und bringt den Norden und Süden Europas wirtschaftlich näher zusammen.

Die Zukunft kann kommen Die Koralmbahn ist Teil der neuen Südstrecke. Mit der Fertigstellung des Semmering Basistunnels im Jahr 2030 werden sich Fahrtzeiten noch weiter verkürzen: Wien – Klagenfurt werden dann in nur 2:40 Stunden miteinander verbunden sein. Da hält kein anderes Verkehrsmittel mit!