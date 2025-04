Die Herausforderungen für Österreichs Gaming Branche

Der Spieleentwickler Purple Lamp ist nicht bloß hierzulande erfolgreich, sondern auch auf internationaler Ebene vertreten. Dies ist besonders entscheidend für den wirtschaftlichen Aspekt der Branche, denn ungefähr 80 % des Umsatzes werden im Ausland generiert. Die österreichische Spielebranche konnte bereits im Jahr 2023 einen Umsatz von satten € 93 Millionen erwirtschaften. Doch wie schaut es innerhalb des Landes aus?

Die Onlinepräsenz macht einen Unterschied

In der heutigen Zeit ist es wichtiger als jemals zuvor, eine gut durchdachte Online-Marketing Strategie zu verfolgen, wenn man als Unternehmer auf internationaler als auch nationaler Ebene erfolgreich sein möchte.

Diverse Online Plattformen, welche sich auf das Thema Online Gaming und weitere wichtige Aspekte für Gamer spezialisieren, leisten hier einen positiven Beitrag. Das Gaming-Magazin Spieleguide bietet Tipps und Tricks zu den neuesten und beliebtesten Spielen, sowie aktuelle Tests, Berichte und eine Menge an Hintergrundinformationen zum Sektor der Videospiele. Durch Webseiten wie diese, werden Plattformen geschaffen, welche eine Präsenz auf nationaler als auch internationaler Ebene vermitteln.

Spieleentwickler hierzulande profitieren von der Verbreitung unabhängiger Berichte und Neuigkeiten bezüglich ihrer Projekte. In der klassischen Medienlandschaft wird das Thema Videospiele, sowie die branchenspezifische Entwicklung in diesem Bereich, oft vernachlässigt. Online Spielemagazine leisten einen positiven Beitrag zur Sichtbarkeit und bescheren vor allem Indie-Entwicklerteams einen Ausbau der Reichweite. Denn gerade diesen kleinen Teams fällt es mitunter schwer, sich im Wettstreit mit den größeren Studios zu behaupten.

Indie-Entwicklerstudios sind in Österreich stark vertreten

In den letzten 7 Jahren stieg die Anzahl der Spielentwicklerstudios in Österreich um stattliche 70 % an. Verantwortlich dafür ist der Boom im Sektor der Indie-Entwicklerstudios. Diese Studios beschäftigen im Durchschnitt Angestellte im einstelligen Bereich und erzielen bloß einen Bruchteil des Gesamtumsatzes.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Beschäftigte in solch kleinen und unabhängigen Unternehmen führen die Tätigkeit oft nebenberuflich aus oder arbeiten bloß an einem einzigen Projekt. Es fehlt Österreich an einer Infrastruktur, welche die Branche der Videospielentwicklung fördert. Dieser Bereich setzt sich aus Finanzierung als auch dem Marketing zusammen. Sollte die Branche wirklich das Ziel verfolgen, auf internationaler Ebene Erfolge zu feiern, muss in diesem Sektor erheblich nachgebessert werden, damit neue Lösungen gefunden werden können.

Große und erfolgreiche Studios wie Purple Lamp aus Wien stellen hier eine Ausnahme dar. Aus diesem Grund existieren so gut wie keine Spiele österreichischer Herkunft, welche auf internationaler Ebene erfolgreich sind.

Kreativität und wirtschaftlicher Erfolg

Purple Lamp ist ein gutes Beispiel für ein erfolgreiches österreichisches Gaming Entwicklerstudio. Mit dem Spiel "Disney Epic Mickey: Rebrushed" veröffentlichte das Studio aus Wien am 27. August 2024 eine erfolgreiche Neuauflage eines Klassikers. Das Spiel ist plattformübergreifend verfügbar und setzt auf die Unreal Engine 5 als Grundgerüst. Grafisch und spielerisch bietet Ihnen "Disney Epic Mickey: Rebrushed" Unterhaltung auf höchstem Niveau und dient damit als Paradebeispiel für die österreichische Spieleentwickler-Branche.

Purple Lamp ging den richtigen Weg und suchte sich den perfekten Publisher. Der österreichische Spieleentwickler arbeitete bei diesem Projekt mit THQ Nordic zusammen und konnte durch die Hilfe des weltweit bekannten Publishers alle Hürden hinter sich lassen. Der Publisher übernahm das Marketing und finanzierte einen Teil des Projekts, um dem Spiel auch auf internationaler Ebene Bekanntheit zu verschaffen. Dieser Plan ging auf und Purple Lamp feilt inzwischen schon an der nächsten Veröffentlichung.

Österreichs Indie-Entwickler

Auch die Indie-Szene der Spielentwicklerstudios des Landes schläft nicht und lässt es sich nicht nehmen, durch besondere Kreativität zu beeindrucken. Denn um ein gutes Spiel zu schaffen, erfordert es nicht unbedingt die beste Grafik oder ein riesiges Budget. Das Gameplay steht im Vordergrund, wenn es um diese unabhängige Weise der Softwareentwicklung geht.

Schaut man auf die Szene des Landes, stechen einige Namen hervor, welche in unregelmäßigen Abständen Spiele auf Steam veröffentlichen. Auch wenn der große finanzielle Erfolg bislang ausblieb, überzeugen diese Spiele jedoch größtenteils durch einen besonderen Einfallsreichtum und innovative Ideen, welche eine Menge an Spielern begeistern.

Hier eine Übersicht der drei erfolgreichsten Indie-Spieleentwickler Österreichs:

Broken Rules: Broken Rules ist ein Indie-Entwickler mit Sitz in Wien. Das Studio existiert seit 2009 und ist bekannt für seine Veröffentlichungen, welche besonders durch einen unverwechselbaren Stil und ein besonderes Design überzeugen. Das Team veröffentlichte das Rätzelgame "Old Man´s Journey", welches mehrere Auszeichnungen erhielt.

Rarebyte: Dieses Team mit Sitz in Graz konzentriert sich mehr auf den Multiplayer Bereich. Veröffentlichungen finden vornehmlich plattformübergreifend statt und können auf diese Weise von einem größeren Publikum genossen werden. Mit "We Are Screwed!" landete Rarebyte einen Indie-Koop-Hit, welcher sich derzeit jedoch leider immer noch in der Early Access Phase befindet. Bei einem Blick auf Steam glänzt die Veröffentlichung durch eine durchweg positive Community Bewertung.

Mi´pu´mi Games: Der erfolgreichste Indie-Entwickler des Landes ist vor allem dafür bekannt, international erfolgreiche Studios bei Projekten zu unterstützen. Das Team aus Wien feiert zudem mit "The Lion´s Song" eine erfolgreiche Eigenentwicklung.

Förderung lautet das Stichwort

Um einen Unterschied zu machen und unabhängige Entwicklerstudios zu fördern, muss die Politik eingreifen und Förderprogramme, wie schon im Bereich des E-Sports, erstellen. Denn nur auf diese Weise kann es gelingen, die österreichische Gaming Branche auf ein international bedeutendes Level zu hieven. Gespräche diesbezüglich finden bereits statt und es könnte sich in der Zukunft einfacher gestalten, als kleines Entwicklerteam in Österreich, wirtschaftlich erfolgreich zu werden.