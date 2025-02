Die gewerblichen Dienstleister starten 2025 voll durch

Die gewerblichen Dienstleister sind eine junge Fachgruppe in der Sparte Gewerbe und Handwerk. „Trotz unterschiedlicher Tätigkeiten haben wir alle etwas gemeinsam“, erklärt Fachgruppenobfrau Heidi Blaschek. „Wir sind die helfenden Hände, die im Hintergrund anderen Unternehmen und Menschen zuarbeiten, erst durch diese wird unsere wertvolle Arbeit sichtbar.“ Insgesamt 22 Berufszweige werden in acht Dienstleistungs-Branchen zusammengefasst, die andere Unternehmen unterstützen: „Ohne gewerbliche Dienstleister würde vieles nicht funktionieren. Sie tragen essenziell dazu bei, dass sich andere Unternehmen auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können“, so Heidi Blaschek.

Die Dienstleistungen des Sicherheitsgewerbes sind vielfältig und reichen von Werk- und Objektschutz, Portier- und Empfangsdiensten, Revierstreifen, Verkehrsregelungen, Baustellenabsicherungen, Parkplatzüberwachung über Boten- und Sperrdienste bis hin zu Einlasskontrollen und Ordnerdiensten. 2024 wurden die neuen Prüfungsfragen ausgearbeitet, „das entspricht im Wesentlichen einem Bachelor-Niveau und ist ein wirklicher Meilenstein“, freut sich Branchensprecher Robert Goliasch.

Personaldienstleister sind Arbeitsmarktexperten und helfen Unternehmen, flexibel auf ständig neue Herausforderungen zu reagieren, indem sie Fachkräfte und Personal mit den gesuchten Fähigkeiten bereitstellen. Sie erstellen Anforderungsprofile und Positionsbeschreibungen, platzieren Stelleninserate in Zeitungen und im Internet, suchen in ihren eigenen Datenbanken nach passenden Kandidaten und treffen eine erste Vorauswahl. Eine dreiteilige Workshopreihe am WIFI wird den Teilnehmenden praxisnahe Lösungsansätze für die Integration von KI in ihre Arbeitsprozesse geben. „Wir werden auch Musterverträge ausarbeiten, um in der Arbeitsvermittlung bestmögliche Klarheit für Unternehmen zu erzielen“, so Branchensprecher Walter Haas.

Die Bürodienstleister sorgen für Struktur, Ordnung und eine reibungslose Verwaltung bei EPUs, KMUs und Privaten und übernehmen vielfältige organisatorische Aufgaben. Zusätzlich bieten Bürodienstleister Lösungen für digitale und analoge Ablage, die Bereitstellung bürotechnischer Einrichtungen sowie Geschäftsadressen an. „Wir bringen Ordnung ins Büro – und Erfolg in Ihr Business“, so Branchensprecherin Michaela Putschalka. Informationsdienstleister beschaffen Wissen über Innovationen, Technologien, Märkte und Trends. Sie liefern Informationen für alle Branchen. Informationsdienste führen projektspezifische Recherchen zu individuellen Fragestellungen durch und liefern genau jenes Wissen, das für Markteinführungen, Wettbewerbsanalysen, zur Entwicklung von Produkten und Innovationsstrategien, Prozessoptimierungen oder Benchmarking-Analysen benötigt wird. „Bei der Leistung von Vermittlung und Anbahnung von Verträgen, wo es eben um die genaue Kenntnis der Bedürfnisse der Kunden geht, sind die Abstimmungsaufwände deutlich erhöht worden“, weiß Berufsgruppensprecher Florian Laszlo.

Sicherheitsfachkräfte und Sicherheitstechnische Zentren tragen maßgeblich zum Schutz der Arbeitnehmer in verschiedenen Arbeitsbereichen bei. „Durch den gezielten Einsatz von Sicherheitsfachkräften und modernen sicherheitstechnischen Lösungen wird die Arbeitsumgebung sicherer gestaltet und Gefährdungen für die Beschäftigten werden minimiert“, ist Berufsgruppensprecher Manuel Fischer überzeugt. Die kontinuierliche Weiterentwicklung von sicherheitstechnischen Konzepten und der Einsatz neuer Technologien tragen dazu bei, den Arbeitsschutz zu optimieren und auf die sich wandelnden Herausforderungen in der Arbeitswelt zu reagieren. Die Sprachdienstleister sind multilinguale Kommunikationsprofis in den Bereichen Übersetzen, Dolmetschen, Lektorat und sprachlicher Beratung. Sie sind mit ihrem breit gefächerten Leistungsportfolio, wie zum Beispiel Gebärdensprachdolmetschen, Simultan- und Gerichtsdolmetschen Experten und vertraut mit der Kultur des jeweiligen Landes. Mit ihren Dienstleistungen unterstützen sie die exportorientierte Wirtschaft und leisten damit einen wertvollen Beitrag für den internationalen Geschäftserfolg der österreichischen Unternehmen. 2025 wollen sie die Weiterbildungsmaßnahmen fortsetzen. „Man kann sich für Workshops, Seminare oder Konferenzen Förderungen holen“, betont Branchensprecherin Lisa Neumayr.

Die Sonstigen Dienstleister umfassen Wärmeversorgungsunternehmen und Energiedienstleister, also Unternehmen, die sich mit der Herstellung und der Lieferung von Energie beschäftigen oder die zum Thema Energie beraten. Schulungsmaßnahmen zur Verbesserung der Fähigkeiten des Personals sollen zur Umsatzsteigerung beitragen. „Wir setzen uns auch für energieeffiziente Maßnahmen als Strategie zur erneuerbaren Energie durch smarte Lösungen ein“, so Branchensprecher Martin Dirnbacher. Die Stärken der Tätigkeit von Zeichenbüros liegen in der Fertigkeit und dem professionellen Umgang mit CAD-Systemen. Mit einer neuen Definition von Design/Industrial Design und einer zeitgemäßen Gewerbebeschreibung wurde die Wertschätzung und das Bewusstsein für die Leistungen der Branche für die Wirtschaft aufgezeigt, denn jedes erfolgreiche Produkt basiert auf einem erfolgreichen Design. Berufsgruppensprecher Zeichenbüros und Industrial Design Severin Filek möchte daher basierend auf den Ergebnissen der letzten Wirtschaftsdatenumfrage „der sinkenden Fortbildungsbereitschaft“ gegensteuern.

Weitere Informationen über die Leistungen der gewerblichen Dienstleister finden Sie hier.

Die Imagekampagne der gewerblichen Dienstleister unter dem Motto „Wir übernehmen“ – hier am Beispiel für Bürodienstleister – wird fortgesetzt. „Als gewerbliche Dienstleister helfen wir, wenn man uns braucht. Wir übernehmen, damit Unternehmen wachsen können und Erfolg planbar wird“, resümiert Fachgruppenobfrau Heidi Blaschek.

© OMNES WERBE GMBH