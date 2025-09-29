Daibau - der einfachste Weg, gute Handwerker:innen zu finden!
Wie findet man am einfachsten gute Handwerker:innen?
Gute Handwerker:innen finden Sie am einfachsten über die Plattform daibau.at, auf der mehr als 13.000 Bauunternehmen aus ganz Österreich registriert sind. Auf Daibau können Sie kostenlos und völlig provisionsfrei eine Anfrage stellen, um schnell Kontakte und Angebote von Handwerker:innen mit guten Kundenbewertungen in Ihrer Nähe zu erhalten.
Daibau ist die größte Plattform fürs Bauwesen in Österreich und der DACH-Region. Allein in Österreich wurden bereits über 106.000 Bauprojekte erfolgreich über die Plattform umgesetzt.
Was muss ich tun?
Sie müssen lediglich eine Anfrage erstellen, was nur wenige Minuten dauert. Geben Sie in der Anfrage an, wie schnell Sie einen Auftragnehmer:in benötigen, wo das Projekt stattfinden soll und was genau zu erledigen ist. Ihre Anfrage wird schnellstmöglich bearbeitet und kurz darauf erhalten Sie Kontakte von passenden Auftragnehmer:innen.
Das Daibau-Team prüft Ihre Anfrage und meldet sich bei Bedarf für weitere Details, um die passenden Auftragnehmer:innen für Sie zu finden. Die Mitarbeiter:innen unterstützen und beraten Sie gerne bei Ihrer Anfrage!
Anschließend erhalten Sie per E-Mail Angebote von passenden Auftragnehmer:innen in Ihrer Nähe. Sie müssen nur das beste Angebot auswählen und die Details der Zusammenarbeit mit dem Handwerker:in festlegen. Und das alles kostenlos und provisionsfrei!
Wie wähle ich einen guten Handwerker:in aus?
Ganz einfach: auf der Grundlage der Kundenbewertungen auf den Handwerkerprofilen. Nutzer:innen der Daibau-Plattform haben nach Abschluss ihres Bauprojekts die Möglichkeit, den Handwerker:in zu bewerten. So erhalten Sie Empfehlungen aus erster Hand. Ein Vergleich der Bewertungen und Kommentare früherer Kund:innen kann Ihnen dabei helfen, eine Entscheidung zu treffen.
Alle Auftragnehmer:innen sind daran interessiert, möglichst gute Bewertungen zu erhalten, denn diese sind ihre beste Werbung. Bisher wurden auf der Plattform fast 27.000 Bewertungen zufriedener Kund:innen hinterlassen. Durch die kostenlose Vermittlung guter Handwerker:innen ist Daibau Ihr Partner für unkompliziertes und stressfreies Bauen oder Renovieren.