Daibau - der einfachste Weg, gute Handwerker:innen zu finden!

Wie findet man am einfachsten gute Handwerker:innen?

Gute Handwerker:innen finden Sie am einfachsten über die Plattform daibau.at, auf der mehr als 13.000 Bauunternehmen aus ganz Österreich registriert sind. Auf Daibau können Sie kostenlos und völlig provisionsfrei eine Anfrage stellen, um schnell Kontakte und Angebote von Handwerker:innen mit guten Kundenbewertungen in Ihrer Nähe zu erhalten.

Daibau ist die größte Plattform fürs Bauwesen in Österreich und der DACH-Region. Allein in Österreich wurden bereits über 106.000 Bauprojekte erfolgreich über die Plattform umgesetzt.

Was muss ich tun?

Sie müssen lediglich eine Anfrage erstellen, was nur wenige Minuten dauert. Geben Sie in der Anfrage an, wie schnell Sie einen Auftragnehmer:in benötigen, wo das Projekt stattfinden soll und was genau zu erledigen ist. Ihre Anfrage wird schnellstmöglich bearbeitet und kurz darauf erhalten Sie Kontakte von passenden Auftragnehmer:innen.