Cool bleiben in Wien: 5 Tipps für heiße Sommertage

Nach Wochen, die geprägt waren von ungemütlichen Temperaturen und Regen, hält der Sommer – wie so oft – plötzlich und mit voller Wucht Einzug. Vor allem in der Stadt können einem die steigenden Temperaturen zu schaffen machen. Wem das noch vor dem offiziellen meteorologischen Sommerbeginn zu viel ist und sich nach einem kühlenden Zufluchtsort sehnt, hat hier den richtigen Ratgeber gefunden. Wir verraten Ihnen die fünf besten Orte und Unternehmungen zum Abkühlen und Aufatmen.

1. Abkühlung im Wasser Um im kühlen Nass zu baden, müssen Sie nicht zwingend aufs Land oder zu einem See fahren. Wien bietet zahlreiche Möglichkeiten, sich beim Baden zu erfrischen – und das sogar kostenlos. Ein echter Geheimtipp ist das Kaiserwasser, nur wenige Gehminuten von der U1-Station Kaisermühlen entfernt. Hier genießt man nicht nur glasklares Wasser, sondern auch einen Ausblick auf die Skyline der Donaucity. Ein richtiges Freizeitparadies stellt die Alte Donau dar. Besonders beliebte Badeplätze sind etwa der ArbeiterInnenstrand oder die Romawiese.

Abseits der Hauptpromenade findet man auch am Donaukanal ruhige Plätzchen. Hier kann man zwar nicht überall schwimmen, aber einige Stellen laden zum Abkühlen der Füße und Relaxen ein. Auch Wassersportaktivitäten wie Paddeln kann man hier betreiben.

© Dejan Gjoshevski | istock 1398670957 Idyllisches Sommerparadies an der Alten Donau – perfekt zum Baden, Stand-up-Paddeln und Abkühlen mitten in Wien.

2. Kühle Orte in der Stadt aufsuchen Wer sich nicht zu den Wasserratten zählt, aber dennoch gerne draußen Zeit verbringt, findet in Wien jede Menge grüne und kühle Rückzugsorte. Ein Klassiker mitten in der Stadt ist der Stadtpark – mit seinen uralten Bäumen, schattigen Bänken und dem großen Teich als Herzstück des Parks bietet er die perfekte Bedingungen für eine erholsame Auszeit, egal ob Sie gerne ein Buch lesen, picknicken oder einfach nur im Schatten zur Ruhe kommen möchten.

Majestätisch entspannen lässt es sich am besten im Schlosspark Schönbrunn. In diesem beliebten Erholungsgebiet Wiens kann man zwischen schattigen Alleen, beeindruckenden Brunnen, Statuen und Denkmälern ideal dem Alltag entfliehen. Besonders idyllisch und landschaftlich sehr reizvoll ist der Türkenschanzpark. Die vielen Teich- und Bachanlagen, Wasserfälle und Springbrunnen sind optimale Gegebenheiten für eine Pause im Grünen. Auch der Augarten im 2. Bezirk bietet mit seinen weitläufigen Wiesen und schattigen Baumgruppen ein Refugium zum Durchatmen.

© Miodrag Gajic | istock 599459090 Ein Spaziergang in den Parkanlagen Wiens stellt eine erfrischende Auszeit im Grünen an heißen Sommertagen dar.

3. Coole Indoor-Aktivitäten Wenn die Sonne draußen zu sehr brennt, baden oder wandern aber nicht Ihr Ding ist, gibt es in Wien jede Menge erfrischende Alternativen – indoor und ganz ohne Hitzestress. Ein musikalischer Tipp ist das Haus der Musik, in dem Sie in eine faszinierende Klangwelt eintauchen können. Das Haus der Musik feiert nämlich sein 25-jähriges Jubiläum und lädt Sie zu einer einzigartigen, interaktiven Entdeckungsreise durch die Welt der Klänge ein. Hier erleben Sie Musik wie nie zuvor!

Klang erleben: Ein Fest für die Sinne Auf vier Etagen erleben Besucher:innen Musik auf völlig neue Weise: Dirigieren Sie die weltberühmten Wiener Philharmoniker mit dem Virtuellen Dirigenten und entdecken Sie weitere Highlights wie die Klangtreppe Stairplay und das kreative Walzer-Würfelspiel. In Sonotopia erfahren Sie, wie Klänge unsere Wahrnehmung beeinflussen und im Sonotopia-Lab gestalten Sie sogar Ihr eigenes Klangwesen. Interaktive Installationen, Klangexperimente und Einblicke in das Leben großer Komponist:innen machen jeden Besuch zu einem einzigartigen Erlebnis. Auf zwei ganz besondere Sonderausstellungen dürfen Sie sich im Jubiläumsjahr zudem freuen: Constanze Geiger in der 1. Etage und Arnold Schönberg bis Sommer 2025 im 3. Stock – spannende Einblicke in das musikalische Erbe der Wiener Klassik garantiert!

© Haus der Musik Lassen Sie sich von der musikalischen Klangtreppe „Stairplay“ verzaubern. © Haus der Musik Probieren Sie sich beim „Virtuellen Dirigenten“ als Dirigent:in der Wiener Philharmoniker aus. © Haus der Musik Seien Sie kreativ und komponieren Sie Ihr eigenes Werk beim „Walzer-Würfelspiel“.

Gewinnen Sie 10 Membercards für das Haus der Musik – 365 Tage Musikgenuss! In Kooperation mit dem KURIER verlost das Haus der Musik 10 Membercards. Alle Vorteile der Haus der Musik-Membercard auf einen Blick: Freier Eintritt ins Klangmuseum an 365 Tagen im Jahr

Zugang zu Live on Stage-Konzerten

Freier Eintritt zu wechselnden Sonderausstellungen

Gültig 1 Jahr ab Ausstellungsdatum

Regulär erhältlich um nur 49 Euro pro Jahr Ob als Geschenk für Musikliebhaber:innen oder zur eigenen Entdeckung musikalischer Vielfalt – mit der Membercard genießen Sie ein ganzes Jahr lang Musik ohne Grenzen. Jetzt mitmachen und ein Jahr lang Musik hautnah erleben!

4. Die Natur außerhalb von Wien genießen Wer dem Asphalt entkommen und eine grüne Oase außerhalb der Stadt aufsuchen möchte, dem empfehlen wir einen Besuch des Lainzer Tiergartens. Dieser wartet mit frischer Waldluft, schattigen Pfaden und schönen Ausblicken auf und ist ideal für alle, die dem Trubel entkommen und einmal tief durchatmen wollen. Weitere erfrischende Zufluchtsorte sind die Wiener Stadtwanderwege, etwa durch den Maurer Wald oder zum Hermannskogel. Dichte Waldwege sorgen selbst an heißen Tagen für angenehme Temperaturen.

© Axel Kandolo | Unsplash Wandern auf schattigen Waldwegen – eine erfrischende Auszeit außerhalb Wiens.

5. Kulinarische Erfrischung am Stadtrand Im Anschluss an einen Spaziergang oder eine Wanderung durch den Wald gibt es wohl kaum etwas Schöneres, als sich in einem schattigen Heurigen am Stadtrand für eine zünftige Jause zurückzuziehen. Wien bietet dafür viele kühle und charmante Plätzchen – mit entspannter Atmosphäre und köstlichen, regionalen Schmankerl. Besonders idyllisch ist es am Nussberg, wo sich die Heurigen zwischen Weingärten verstecken und man unter schattigen Bäumen ein Glas gekühlten Wein, eine Brettljause und einen tollen Ausblick über die Stadt genießen kann. Auch in Grinzing laden traditionelle Heurige mit lauschigen Innenhöfen und von Weinlaub überdachten Gärten zum Verweilen und Schnabulieren ein. Ob nach einem Spaziergang durch die Weinberge oder einfach zum Abschalten nach einem langen Arbeitstag: Die Heurigenkultur Wiens ist wohl die genussvollste Art, sich an heißen Tagen zu erfrischen.

© renewalter.at | istock 2062683972 So schmeckt Wien – eine herzhafte Brettljause beim Heurigen, wie sie sein soll.

Fazit Ob Sie lieber ins Wasser zum Abkühlen springen, durch schattige Wälder wandern oder entspannt beim Heurigen jausnen – Wien bietet für jeden Geschmack die passende Erfrischung. Und wer der Hitze gänzlich entkommen will, findet im Haus der Musik nicht nur angenehm kühle Temperaturen, sondern auch die Möglichkeit, eine faszinierende Klangreise durch die Welt der Töne zu unternehmen – ganz ohne dafür weit reisen zu müssen. Top Empfehlung!